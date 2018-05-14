Исследователи сказочного эпоса из пяти стран соберутся на форуме в Минске

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исследователи сказочного эпоса из Беларуси, Эстонии, России, Украины и Болгарии примут участие в Международном форуме исследователей белорусской сказки, который пройдет в Минске 17-18 мая. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национальной академии наук Беларуси.

Программа форума включает научную конференцию "Народная сказочная проза в европейском пространстве: архаическая традиция vs современная интерпретация", круглый стол "Современная литературная сказка: между выдумкой и правдой". Запланированы доклады исследователей из разных стран, среди которых президент Академии наук Абхазии Зураб Джопуа, руководительница сектора "Балканская этнология" Болгарской академии наук Екатерина Анастасова и др. Выступят и мастера сказочного жанра. На форуме будет презентован фольклорный сборник текстов из Любанского района "Казка з быллю напалову". В завершение мероприятия участники и гости смогут познакомиться с "Калыханкай" - ежедневной вечерней детской передачей на белорусском телевидении, первый выпуск которой увидел свет в январе 1981 года.

Организатор форума - Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси.-0-