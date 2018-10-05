Исторический центр Гродно на несколько часов превратится в спортивную арену

5 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Исторический центр Гродно 6 октября на несколько часов превратится в спортивную арену, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.
По улицам города будут проложены маршруты сразу нескольких спортивных дистанций. Профессиональные спортсмены и любители бега проверят свои силы в традиционном забеге Grodno Run. Его дистанция - 5 км. Старт и финиш - на площади Советской.
Здесь также будет расположена стартовая зона первенства и чемпионата Гродненской области по спортивной ходьбе в рамках XXVII Международного мемориала памяти серебряного призера Олимпийских игр гродненца Петра Починчука. В программу соревнований включены дистанции на 20, 10, 5, 3, 2, 1 км. Победители будут определяться отдельно среди мужчин и женщин в восьми возрастных группах, начиная с 2001 года рождения и моложе, заканчивая 1948 годом рождения и старше.
Традиционно эти старты собирают не только белорусских спортсменов, но и гостей из-за рубежа. Парад-открытие спортивного праздника начнется в 10 часов.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4708 BYN
|2.476 BYN
|2.482 BYN
|USD
|2.1508 BYN
|2.156 BYN
|2.162 BYN
|RUB
|3.2502 BYN
|3.22 BYN
|3.245 BYN