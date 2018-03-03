Историю Минска вспомнят в ратуше в годовщину первого упоминания о городе

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Музейный лекторий с интерактивными иллюстрациями "Как Минск столицей стал" пройдет 3 марта в ратуше, сообщили БЕЛТА в музее истории города.

Мероприятие посвящено 951-й годовщине первого летописного упоминания Минска и познакомит с разными периодами развития города как административно-хозяйственного и культурного центра волости, воеводства, губернии, республики. С лекциями выступят известные ученые, ведущие научные сотрудники музея истории Минска, Института истории НАН Беларуси, республиканской лаборатории историко-культурного наследия Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы, искусствоведы. Посетителей ожидают сюрпризы и исторические театрализованные иллюстрации.

Вход свободный, но с обязательной регистрацией по телефонам 8017-321-24-30, 8017-342-24-26.

Музей истории Минска открылся в 2010 году. В настоящее время учреждение объединяет девять музейных объектов, среди них Минская городская ратуша, Художественная галерея Михаила Савицкого, Городская художественная галерея произведений Л.Д.Щемелева, арт-гостиная "Высокое место", музей-мастерская скульптора Ивана Миско, музей "Лошицкая усадьба".

Основу фондов составляют коллекции археологических раскопок Минска XI-XIX веков: керамика, изделия из кожи, кости, дерева, металла, ювелирные украшения, монеты. Значительная часть собрания - мемориальные коллекции выдающихся граждан города, коллекции живописи, графики, фотографии, декоративно-прикладного искусства. Ежегодно в музее организуется более 50 выставок, в том числе крупные международные проекты. Мероприятия с концертной программой, встречи с известными людьми, творческие вечера, интерактивные музейные программы пользуются большой популярностью у минчан и гостей столицы.-0-