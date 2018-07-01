Историко-художественную реконструкцию "Матч Победы" представят в Гомеле в День Независимости

1 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Десятки патриотических, исторических, музыкальных, игровых мероприятий, посвященных Дню Независимости Беларуси и 74-й годовщине освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков, пройдут в Гомеле 3 июля. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского горисполкома.

В День Независимости праздничный марафон откроет торжественное шествие по центральной улице областного центра. "В одной колонне пройдут ветераны, представители власти и трудовых коллективов, спортсмены, молодежь. Каждый район представит мини-презентацию своего промышленного, культурного и спортивного потенциала", - отметили в управлении. Планируется, что участники шествия "оживят" узнаваемые объекты промпредприятий, инсценируют рабочий процесс, отражая будни и праздники своих коллективов.

Память защитников Отечества почтут на площади Труда на митинге, к братской могиле советских воинов и подпольщиков возложат цветы и венки.

События 76-летней давности, которые развернулись в оккупированном Киеве, восстановят члены военно-исторических объединений Гомеля на стадионе в Костюковке в 12.00. Здесь пройдет историко-художественная реконструкция "Матч Победы". "Футбольный матч в августе 1942 года завершился победой советских футболистов над сборной солдат вермахта. Эта игра получила в исторических хрониках название "Матч смерти". Зная, что их могут расстрелять, советские спортсмены не сдались. Они победили! И мы делаем акцент на этом", - уточнила начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Железнодорожного района Гомеля Ирина Дроботова. Спортивные баталии развернутся также на стадионе "Гомсельмаш". В честь праздника ветераны одноименного клуба и любительские команды сразятся на футбольном поле.

Праздничная программа в областном центре включает также выставки, интерактивные и концертные площадки, фестивали-ярмарки, конкурсы и т.д. Так, у медуниверситета пройдет инклюзивный пробег "Вместе мы можем все", на площади Восстания активисты БРСМ организуют "Свята вышыванкi", у кинотеатра имени М.И.Калинина угостят солдатской кашей, а поклонников городской культуры соберет фестиваль "Проходной двор".

Поздравит гомельчан с Днем Независимости и заслуженная артистка России Кристина Орбакайте. Концерт на стадионе "Центральный" начнется в 15.30.

Насыщенной программой будут удивлять и районы Гомеля. К примеру, у Ледового дворца прозвучат музыкальные открытки, пройдет караоке-батл "Лучшие песни о главном", сюрпризы для меломанов готовят команды гомельских радиостанций. В Советском районе программа "Под мирным небом Беларуси" объединит "Беларусь самобытную", "Беларусь молодежную", "Беларусь спортивную". Во время молочно-масленого феста "Сделано в Беларуси" гостям праздника предложат взбить масло из отборных сливок, выпить молоко на скорость. В Железнодорожном интересными экспонатами постараются удивить музеи боевой славы учреждений образования, а в новобелицкой зоне отдыха "Пруды" гостей праздника соберет "Белорусский карнавал" с арт-пикником, молодежным фестом и т.д.

В завершение праздничного дня гомельчане присоединятся к республиканской акции "Споем гимн вместе". В 23.00 июльскую ночь осветят залпы салюта и фейерверков из четырех точек в разных частях областного центра.-0-