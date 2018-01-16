Итальянская Парма планирует расширять с Гомельской областью проекты в сфере здравоохранения

16 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Итальянская Парма заинтересована в расширении совместных с Гомельской областью проектов в сфере здравоохранения. Об этом сообщил сегодня корреспонденту БЕЛТА президент итальянской ассоциации "Помощь детям Парма" Джанкарло Венери. Он возглавляет итальянскую делегацию, которая находится с визитом в Гомельской области.

Джанкарло Венери отметил, что сотрудничество итальянской провинции Парма и Гомельской области началось 20 лет назад с гуманитарных проектов, постепенно к ним добавилось сотрудничество в экономической и социальной сферах. "Мы традиционно приезжаем в Гомельскую область в январе для того, чтобы определить планы на текущий год. Ассоциация является инициатором в развитии новых направлений взаимовыгодного сотрудничества между провинцией Парма и Гомельской областью. Во время этого визита мы планируем обсудить пути реализации совместных проектов, касающихся инклюзивного образования и сферы здравоохранения", - рассказал собеседник.

Основой данных проектов станут уже зарекомендовавшие себя программы, касающиеся интеграции в общество воспитанников Улуковской школы-интерната, страдающих синдромом Дауна, а также детей с особенностями психофизического развития из центров коррекционного обучения и реабилитации Речицкого, Кормянского, Чечерского районов. "Главное в нашем сотрудничестве - помочь детям с особенностями быстрее адаптироваться в обществе. Накопленный итальянскими специалистами опыт планируется передавать гомельским коллегам во время стажировок как в Беларуси, так и в Италии", - пояснил Джанкарло Венери.

Сегодня итальянские гости встретились с представителями руководства облисполкома и обсудили программу рабочего визита делегации Гомельской области в Италию, а также возможность стажировки белорусских медиков в Парме, новые направления в сотрудничестве. Состоялась встреча с руководством Гомельского горисполкома, посвященная координации ряда совместных социально-экономических программ.-0-