Итальянцы помогут построить корпус для инвалидов в Каменском доме-интернате

5 октября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Каменском психоневрологическом доме-интернате (Бобруйский район, д.Слободка) с привлечением гуманитарной помощи итальянского благотворительного фонда "Форум по правам детей Чернобыля" планируется построить жилой корпус для самостоятельного проживания инвалидов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Могилевского облисполкома Светлана Тарасенко.

Предварительная договоренность достигнута в Могилеве на встрече с президентом комитета фонда в городе Дезио Ренато Малберти и представителями фонда в Бергамо Сигези Эрметэ и Тамасони Мануэлем. "Мы обсудили перспективы нашего сотрудничества с Каменским психоневрологическим домом-интернатом и возможность строительства на его базе жилого корпуса на 10 человек для свободного проживания инвалидов. Это будет еще один важный шаг по социализации жильцов дома-интерната", - сказала Светлана Тарасенко.

При создании корпуса будет учитываться опыт Весновского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития (Глусский район). Здесь в качестве эксперимента при финансовой поддержке международного благотворительного фонда "Проект помощи детям Чернобыля" были созданы отделения для свободного проживания юношей и девушек с ограниченными возможностями. "Они показали высокую эффективность в плане адаптации детей-инвалидов к реальной жизни, воспитанники соцучреждения достаточно быстро смогли научиться самостоятельно себя обслуживать, а некоторым это помогло затем и обеспечить занятость", - отметила собеседница.

По ее словам, к реализации нового проекта планируется приступить уже в следующем году при условии поддержки итальянских партнеров, которые уже в этом году планируют начать сбор средств на эти цели. "Мы уверены в их серьезных намерениях, поскольку за десять лет сотрудничества за счет средств фонда на территории Каменского дома-интерната построен стадион, приобретено оборудование для свечной мастерской, кухни, установлены душевые кабины в жилые корпуса дома-интерната. Также построены две теплицы для организации трудотерапии, оборудована система видеонаблюдения для обеспечения безопасности, приобретены оргтехника и компьютеры, колокола для местной часовни и др.", - рассказала Светлана Тарасенко.-0-