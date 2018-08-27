Итоги эксперимента по борьбе с борщевиком Сосновского в Минске подведут весной 2019 года

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспериментальный опыт борьбы с борщевиком Сосновского в Октябрьском районе Минска в следующем году подытожат и распространят на другие территории. Об этом сообщил сегодня председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Масляк на оперативном совещании в мэрии, передает корреспондент БЕЛТА.

В соответствии с поручением Совмина в Беларуси выбраны две территории для эксперимента - в Пуховичском районе и в одном из районов столицы. ЗАО "Август-Бел" через подбор наиболее эффективных гербицидов и их дозировки провело химобработку участков с борщевиком. "В мае этого года состоялась практическая часть эксперимента в Октябрьском районе, - сказал Сергей Масляк. - В качестве пилотной была определена площадка в 12,5 га в пределах улиц Вильямса и Кижеватова".

На этом участке продолжается мониторинг с фотосъемкой: снимки, сделанные 15 августа, показывают очевидный эффект. Но окончательные выводы можно будет сделать только весной следующего года. Именно тогда будет проведен анализ эффективности мер и представлены предложения по внедрению опыта на других территориях, где бороться с вредным сорняком должны землепользователи, то есть районные администрации.

"На территории Минска ежегодно проводится комплексная систематическая работа по уничтожению борщевика Сосновского и предотвращению негативных последствий его распространения. С 2012 года, когда началась активная работа, площади этого растения существенно сократились, - отметил Сергей Масляк. - Основные места его произрастания сосредоточены на участках, отведенных под перспективное градостроение, и некоторых других. Для борьбы с борщевиком применяются в основном механические и химические, комбинированные методы".

Проводятся и полевые мероприятия, главная цель которых - не допустить цветения инвазивного растения и того, чтобы он достиг роста выше 0,5 м. Проведено 60 полевых мероприятий, по результатам которых выдано 29 предписаний и 3 постановления о привлечении к административной ответственности. На мероприятия по борьбе сборщевиком Сосновского в этом году из бюджета выделено Br145,5 тыс., из этих средств освоены пока чуть более 40%. Сергей Масляк призвал администрации районов активизировать усилия.-0-