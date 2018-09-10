Итоги конкурса по благоустройству и озеленению подвели в Минске

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске подвели итоги городского смотра-конкурса на лучшее благоустройство, содержание и цветочное оформление объектов, сообщила начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Марина Малаева на оперативном совещании в мэрии, передает корреспондент БЕЛТА.

Всего на конкурс было подано 46 заявок. Администрации районов представили объекты социальной сферы, торговли, промышленных предприятий, а также цветочные композиции.

Победителем в номинации "Лучшее учреждение образования" стал детский сад №149 по ул. Лобанка (Фрунзенский район), в номинации "Лучшее учреждение здравоохранения" - 10-я городская клиническая больница по ул. Уборевича (Заводской район), в номинации "Лучшее комплексное благоустройство территорий объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания" - ресторан-клуб "Усадьба" по ул. Филимонова (Партизанский район).

Лучшим учреждением социальной защиты признан психоневрологический дом-интернат №4 по пр. Дзержинского (Московский район), среди промышленных предприятий и организаций на первом месте оказался Минский тракторный завод (Партизанский район). Наиболее привлекательной цветочной композицией комиссия посчитала "Жар-птицу" по пр. Дзержинского (Московский район). Также высокую оценку получили работы "Лявониха" вдоль Логойского тракта (Советский район) и "Юбилей" по Партизанскому проспекту (Заводской район).

Среди районов в лидерах по благоустройству и озеленению Центральный район, на втором месте - Заводской, на третьем - Фрунзенский.

На оперативном совещании подведены также итоги конкурса цветочного оформления проспекта Победителей. Первое место присуждено озеленителям Советского района, второе - Партизанского, третье - Фрунзенского. Оценивалась креативность, выбор посадочного материала, сочетание цветов, их гармоничность, содержание растений.

В следующем году конкурсный подход к цветочному оформлению применят и к другим магистралям столицы. Предполагается для каждого проспекта разработать концепцию оформления.-0-