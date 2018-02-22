Ивановская ЦРБ приобретет эндоскопическое оборудование за счет гранта правительства Японии

22 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Ивановская центральная районная больница (Брестская область) выиграла международный грант на поставку эндоскопического оборудования, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач учреждения здравоохранения Юрий Ильющенков.

Райбольница стала одним из участников программы правительства Японии "Корни травы - грантовая помощь для проектов по обеспечению безопасности человека", целью которой является помощь людям, пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС и ее последствий. Ивановской ЦРБ выделено более $78,3 тыс. на закупку видеофиброгастроскопической стойки. Современное японское оборудование позволяет проводить исследования желудочно-кишечного тракта на более высоком уровне. Кроме того, специалисты смогут при обнаружении доброкачественных опухолей оперативно их удалить, а также ликвидировать кровотечения. Вся информация, полученная во время скрининга, будет записываться и храниться в электронном варианте.

"Новое оборудование позволит выявлять заболевания на ранней стадии. Особая его значимость в том, что оно поможет диагностировать опухолевидные заболевания. К сожалению, с каждым годом таких случаев регистрируется все больше. Выявление онкологии на первой-второй стадии позволит сохранить человеку здоровье и жизнь", - подчеркнул Юрий Ильющенков.

В настоящее время проходит процедура закупки. Предварительно новое оборудование будет доставлено в Иваново в середине весны. Оно будет установлено в эндоскопическом кабинете.

Помимо этого, в текущем году учреждение здравоохранения пополнится другой медицинской техникой. За собственные и бюджетные средства планируется приобрести комплексное оборудование для диагностики сердечно-сосудистой системы, УЗИ-аппарат высокого класса.

В Ивановской районной больнице обслуживаются около 38,5 тыс. человек.-0-

Самые интересные новости про Брест читайте в нашей группе ВКонтакте!