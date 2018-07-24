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Из-за масштабных работ по реконструкции в "Брузгах" возможны затруднения в движении

Регионы 24.07.2018 | 18:03
Фото из архива информационного поратала города Гродно
Фото из архива информационного поратала города Гродно

24 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Масштабные работы по реконструкции начаты в пункте пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.

В настоящий момент значительно увеличено количество строительной техники, осуществляющей работы в пункте пропуска. Соответственно изменена схема движения транспорта и установлены временные знаки организации дорожного движения.

"Движение транспортных средств, следующих через данный участок белорусско-польской границы, затруднено. Обращаем внимание физических лиц и субъектов хозяйствования: в целях комфортного и безопасного пересечения границы планируйте маршрут заранее и выбирайте альтернативные пункты пропуска", - отметили в Гродненской региональной таможне.

Как сообщалось, реконструкция "Брузгов" - часть международного проекта по модернизации транзитного коридора трассы М6 Минск-Гродно. Проект предусматривает, в частности, расширение дорожного полотна до 8 полос (4 на въезд и 4 на выезд) на рубеже границ между Беларусью и Польшей.

Главным новшеством для физических лиц станет возобновление пешеходного движения. Пешеходы и велосипедисты смогут пересекать пункт пропуска по специально оборудованным коридорам. Это не только обеспечит безопасное пересечение границы лицам, следующим пешим порядком, но и увеличит эффективность таможенного контроля.

Предусмотрена модернизация систем радиационного контроля на полосах движения транспорта, а также автоматизированной системы распознавания и регистрации номерных знаков транспортных средств. Ограждение пункта пропуска будет оборудовано интеллектуальным видеонаблюдением.

"Для грузового транспорта предусмотрена установка современного весогабаритного оборудования (по двое весов в каждом направлении). После прохождения весогабаритного контроля транспортное средство сможет пройти таможенный и пограничный контроль на одной из 7 линий на въезд (одна предназначена для следования в транспортно-логистический центр) и 6 линий на выезд", - рассказали в ГРТ. Это позволит значительно сократить время пребывания транспортных средств в пункте пропуска и соответственно увеличить его пропускную способность по грузовому направлению более чем в два раза.

Завершение основных видов работ по объекту запланировано на конец 2018 года.-0-

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Теги
граница, Гродненская область, реконструкция, таможня
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