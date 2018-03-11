Избирательный участок по выборам президента РФ впервые будет образован в Барановичах

11 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Избирательный участок по выборам президента России впервые будет образован в Барановичах, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор Российского центра науки и культуры в Бресте, руководитель отделения представительства Россотрудничества в Беларуси Елена Маслова.

Зарубежный избирательный участок №8385 разместится в городском Доме культуры по ул.Ленина, 4 и будет открыт для голосования 18 марта с 8 часов утра до 20.00. Помимо Барановичей, на территории консульского округа будут также открыты избирательные участки в Бресте (в здании Генконсульства России) и Гродно (городская гимназия).

По ее словам, в консульском округе, где проживают около 17 тыс. граждан России (в том числе несовершеннолетние), ожидают большей активности от избирателей по сравнению с предыдущей президентской избирательной кампанией. "Интерес огромный к выборам. Очень большая агитационная кампания проведена, больше участковых избирательных комиссий образовано, - пояснила директор РЦК.

Она отметила, что "россияне с ограниченными возможностями могут проголосовать на дому, если предварительно известят об этом избирательную комиссию, начиная с 11 марта и до 14 часов 18 марта".

Россияне сегодня 11 марта могут досрочно проголосовать на выборах президента Российской Федерации в шести городах Беларуси. Для удобства российских граждан, проживающих на удалении от избирательных участков, с 10.00 до 18.00 организовано досрочное выездное голосование в следующих городах: Костюковичи, Мозырь, Молодечно, Пинск, Светлогорск, Солигорск.

Всего в Беларуси на президентских выборах в России, которые пройдут 18 марта, будет создано 13 избирательных участков. Для участия в голосовании избирателю необходимо иметь документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации. Вид на жительство не является основанием для участия в голосовании .-0-