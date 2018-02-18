Избиркомы в Брестской области аккредитовали свыше 4,6 тыс. наблюдателей

18 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области за выборами будут наблюдать свыше 4,6 тыс. наблюдателей, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя областной избирательной комиссии по выборам депутатов в местные Советы 28-го созыва Ольга Демко.

Всего в избиркомах региона аккредитовано 4 607 наблюдателей, в том числе 3 790 - в участковых, 635 - в территориальных, 182 - в окружных. Подавляющее большинство наблюдателей представляют общественные объединения - РОО "Белая Русь", БРСМ. Политические партии (КПБ, БНФ, БСДП (Грамада), партии "Справедливый мир", Республиканской партии труда и справедливости) делегировали для наблюдения за выборами 52 своих представителя.

Сегодня в Брестской области откроются 923 избирательных участка - к 887 участкам, на которых проходило досрочное голосование, добавятся 36 закрытых, образованных в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения. В досрочном голосовании в области приняли участие 31,84% избирателей. Всего в списки избирателей включены 984 173 жителя региона.

В Брестской области необходимо сформировать 220 Советов депутатов всех уровней и избрать 2 962 депутата, в том числе в областной Совет - 57, районные - 500, городские - 107, сельские - 2 222, Советы городов районного подчинения - 76 депутатов. Всего в Советы разных уровней баллотируются 3 237 кандидатов, в том числе 130 - в областной, 202 - в городские, 566 - в районные, 102 - в Советы городов районного подчинения, 2 237 - в сельские Советы депутатов.

В 14 избирательных округах выборы в областной Совет будут безальтернативными. С учетом покинувших избирательную гонку кандидатов по одному претенденту на депутатский мандат осталось в Барановичском-Южном избрательном округе №19, Антопольском №29, Жемчужненском №23, Ивановском №91, Мотольском №32, Ляховичском №44, Пинском-Центральном №48, Пинском-Западном №50, Пинковичском №52, Пружанском №53, Логишинском №51, Столинском №55, Давид-Городокском №56, Речицком №57.

В числе претендентов на депутатские мандаты - 142 партийца. Из них 43 выдвинуты Коммунистической партией Беларуси, 30 - Республиканской партией труда и справедливости, 29 - Белоруской социал-демократической партией (Грамада), 19 - партией левых "Справедливый мир", 9 - Либерально-демократической партией, 8 - Объединенной гражданской партией и 3 - партией БНФ.-0-