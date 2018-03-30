Изменения в правила благоустройства Минска: запрет несанкционированной рекламы и торговли

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внесение изменений и дополнений в правила благоустройства и содержания Минска одобрены сегодня на 2-й сессии Минского городского Совета депутатов 28-го созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

Наиболее принципиальными изменениями в правила стало внесение в них пунктов о недопущении размещения материалов рекламного и нерекламного характера в неустановленных местах, а также несанкционированной торговли в неустановленных местах.

Правила устанавливают единый порядок содержания территорий и строений Минска, а также позволяют максимально оперативно выполнять работы по озеленению, цветочному оформлению и санитарной очистке города, подчеркнула начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Марина Малаева, представлявшая проект соответствующего решения.

Депутаты также одобрили представленный Мариной Малаевой план действий по наведению порядка и обустройства территории Минска на 2018 год. Им, в частности, предполагается ремонт более 2,2 тыс. фасадов и строительство свыше 6 тыс. машиномест. Также намечен капитальный ремонт 875 тыс. кв.м жилищного фонда, ремонт более 3,5 тыс. подъездов, благоустройство 435 дворовых территорий и др.-0-