Изменены границы, режим охраны и использования республиканского заказника "Сервечь"

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изменены границы, режим охраны и использования республиканского гидрологического заказника "Сервечь" в Витебской области. Изменения, а также новое положение о заказнике утверждены постановлением Совмина от 7 февраля 2018 года №107, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный центр правовой информации.

Республиканский гидрологический заказник "Сервечь" общей площадью 9150,35 га функционирует в Глубокском и Докшицком районах для поддержания гидрологического режима озера Сервечь, реки Сервечь и ее притоков, сохранения в естественном состоянии уникальных природно-растительных болотных комплексов, дикорастущих растений и диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, а также их мест произрастания и обитания.

Положением оговаривается, что в состав земель не входят расположенные в его границах земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения, земли населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов.

Землепользователи, земельные участки которых расположены в границах заказника "Сервечь", а также иные юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, обязаны соблюдать режим его охраны и использования.

Финансироваться работа и охрана заказника, а также мероприятия, связанные с его преобразованием, будут за счет средств местных бюджетов и иных источников, не запрещенных законодательством.

Глубокскому и Докшицкому райисполкомам, осуществляющим управление заказником, поручено в шестимесячный срок обеспечить регистрацию преобразуемой территориальной единицы - республиканского гидрологического заказника "Сервечь", установить специальные информационные знаки по его границам и принять иные меры по реализации настоящего постановления.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-