Изменилось расписание работы МРЭО ГАИ Минской области

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изменен график приема граждан в подразделениях межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела и административной практики УГАИ УВД Миноблисполкома, сообщает БЕЛТА.

Зарегистрировать транспортное средство и получить водительское удостоверение можно будет со вторника по субботу с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Возврат водительского удостоверения и (или) талона к нему после его или их изъятия производится в понедельник и четверг с 8.00 до 10.00 и с 15.00 до 17.00, в субботу - с 09.00 до 13.00.-0-