Изменился график работы межрайонного экзаменационного отдела ГАИ в Минске

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с новогодними праздниками произошли изменения в графике работы межрайонного экзаменационного отдела ГАИ в Минске, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Вместо 2 января, который объявлен выходным днем, отдел будет работать 15 января с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. Прием документов организован до 16.00.
Также с нового года меняется график работы МРЭО. Отдел будет работать со вторника по субботу с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, воскресенье и понедельник - выходные.
Экзаменационные комиссии расположены по следующим по адресам:
пр. Дзержинского, 3 (тел.: 222-25-32, 222-08-00, обмен водительского удостоверения, замена талона к водительскому удостоверению, восстановление водительского удостоверения после утери (кражи), сдача экзаменов после лишения права управления и получения водительского удостоверения на основании иностранного водительского удостоверения),
ул. Семашко, 17 (тел.: 277-24-64, 207-43-73, выдача водительского удостоверения после прохождения обучения, открытие категории, прием теоретических и практических квалификационных экзаменов),
ул. Тимирязева, 114 (тел. 259-60-11, обмен водительского удостоверения, замена талона к водительскому удостоверению, восстановление водительского удостоверения после утери (кражи).-0-
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