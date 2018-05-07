Яблоневый сад заложат возле Комсомольского озера в Минске к 100-летию ВЛКСМ

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Яблоневый сад заложат в Минске к 100-летию Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ), которое отметят 29 октября, сообщил сегодня на оперативном совещании в мэрии первый секретарь Минского городского комитета ОО "БРСМ" Сергей Клишевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Возле Комсомольского озера осенью будет высажено 100 саженцев. Также организация инициирует реконструкцию сквера, на территории которого находится памятник пионеру-герою Марату Казею, прорабатывается вопрос о привлечении необходимых средств со стороны крупных частных структур.

Сергей Клишевич отметил, что в городе создан организационный комитет по подготовке к событию. В числе мероприятий, приуроченных к юбилею, значатся реконструкция партизанского парада, концерт с участием лауреатов премий Ленинского комсомола и БРСМ, конкурсы арт-объектов, квесты, спортивные турниры, марафоны добрых дел.

В Год малой родины состоятся праздники улиц, названных в честь знаменитых комсомольцев (таких в Минске 23). Молодые дизайнеры и художники предложат эскизы оформления станции метро "Молодежная", студенты архитектурного факультета - варианты реконструкции интерьеров столичного Дворца детей и молодежи.

Также городской комитет БРСМ готовится отметить 55-летие студотрядовского движения Беларуси. В честь знаменательной даты на территории БНТУ будет открыт памятный знак. "Это будет символично, ведь именно в 1963 году на базе политеха сформирован первый студенческий строительный отряд", - отметил Сергей Клишевич.-0-