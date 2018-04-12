Ямочный ремонт в Гомеле планируют провести на площади 30 тыс. кв.м

12 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Ямочный ремонт асфальтного покрытия в Гомеле в этом году планируют провести на площади около 30 тыс. кв.м, сообщил сегодня журналистам генеральный директор коммунального производственного унитарного предприятия "Гомельское городское ЖКХ" Виктор Кулаго, передает корреспондент БЕЛТА.

Виктор Кулаго отметил, что в апреле проходит месячник по наведению порядка и благоустройству. Определен широкий фронт работ. Так, ямочный ремонт, по предварительным подсчетам, предстоит выполнить на площади порядка 30 тыс. кв.м дорожного полотна. "Утвержден график проведения ремонта. К этой работе привлечены 13 бригад. До 20 апреля предстоит выполнить ямочный ремонт на 40 основных улицах Гомеля. После этого бригады будут восстанавливать асфальтное покрытие на местных проездах", - рассказал гендиректор.

На уборке и наведению порядка на основных магистралях города и прилегающих территорий ежедневно трудятся около 400 человек, до 25 фронтальных погрузчиков, 30 самосвалов. Для наведения порядка привлекаются также силы предприятий и организаций города.

По словам Виктора Кулаго, в течение нынешнего года планируют отремонтировать примерно 350 дворовых территорий Гомеля, находящихся на обслуживании КЖРЭУП.-0-