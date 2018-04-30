Ярмарка инновационных разработок в промышленности пройдет в Минске 29 мая

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ярмарка инновационных разработок "Промышленность: от инновации до производства" пройдет в Минске 29 мая. Такая информация размещена на сайте Государственного комитета по науке и технологиям (ГКНТ), сообщает БЕЛТА.

"В ходе мероприятия состоится презентация инновационных разработок, имеющих высокий потенциал для коммерциализации. Запланировано проведение тематических секций и деловых переговоров перед представителями потенциальных заказчиков", - говорится в сообщении.

Ярмарка инновационных разработок в промышленной сфере пройдет в минском Футбольном манеже в рамках Белорусского промышленного форума. Организатором ярмарки выступает ГКНТ.Участие в ней бесплатное.

Как сообщалось, Белорусский промышленный форум пройдет в Минске с 29 мая по 1 июня. Этот форум проводится с 1997 года с целью содействия выпуску высокотехнологичной конкурентоспособной продукции, внедрению новых наукоемких технологий и оборудования, привлечению инвестиций и развитию международного сотрудничества. Форум пройдет под патронажем правительства Беларуси.-0-