Ярмарка-распродажа товаров легпрома пройдет в Бресте 28 апреля

2 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Стоковая ярмарка-распродажа товаров легкой промышленности пройдет в Бресте 28 апреля, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника отдела потребительских товаров главного управления торговли и услуг Брестского облисполкома Елена Стацюк.
Ставшая уже традиционной ярмарка стоковой направленности в этом году будет продолжением III Международного форума-выставки деловых контактов "Брест-2018". Цель мероприятия - стимулирование реализации товаров легкой промышленности отечественного производства, снижение остатков товаров на складах производителей и торговых организаций, увеличение товарооборота.
Ярмарка пройдет на площадке рядом с легкоатлетическим манежем. Здесь смогут разместиться до 45 торговых палаток. Помимо распродажи по сниженным ценам, будет предложена стоковая продукция отечественных производителей одежды, обуви, текстиля, кожгалантереи.
"Это уже шестая по счету сток-распродажа в областном центре. Она нацелена на максимальное представление и продажу швейных и трикотажных изделий, других товаров легкой промышленности производителей Брестской области, в том числе частной формы собственности. Формат мероприятия закрепился на практике, он устраивает продавцов и покупателей. Мы рекомендуем участникам очень тщательно продумывать ассортимент товара и ценовые преференции, чтобы это не было мероприятие ради мероприятия", - отметила Елена Стацюк.
Состав участников ярмарки из числа отечественных предприятий-производителей формируется до 7 апреля. Планируется, что его костяк составят швейники региона, также традиционно участвуют оптовые базы области, торговые организации Брестского облпотребсоюза.
Организатором мероприятия выступает Брестский облисполком совместно с горисполкомом.-0-
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