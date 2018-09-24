Ярмарку вакансий для предприятий легпрома проведут в Барановичах

24 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах 25 сентября организуют ярмарку вакансий для предприятий легкой промышленности, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении по труду, занятости и социальной защите горисполкома.

Мероприятие состоится в холле службы занятости (ул.Грибоедова,12) с 10 до 12.00. На ярмарку приглашены ведущие предприятия легкой промышленности города - ОАО "Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение", "Барановичская швейная фабрика", УП "Шарм Премьер", ПУП "Комбинат надомного труда", ИПУП "Актив Шуз", ОАО "Барановичская обувная фабрика". Соискателям они предложат около 70 вакансий. В первую очередь нанимателей интересуют швеи и сборщики обуви (швеи).

"Среди нанимателей города профессия швеи является одной из самых востребованных. На ярмарку вакансий мы приглашаем безработных, чтобы подобрать им рабочее место. Если у кого-то нет соответствующей квалификации, предложим пройти переобучение на базе наших учебных заведений", - отметили в управлении по труду.

По информации на 1 сентября, предприятия и организации Барановичей заявили о 1156 свободных местах, в том числе 798 для рабочих. Помимо вакансий для легпрома в топе популярных специальностей - водитель автомобиля, повар, продавец, каменщик, облицовщик-плиточник.

В службу занятости в январе-августе обратились более 2,7 тыс. человек, 2035 из них оказано содействие в трудоустройстве. В качестве безработных зарегистрировано 1583 жителя города (1085 получили новое рабочее место).

Уровень безработицы в Барановичах составляет 0,5% к экономически активному населению.-0-