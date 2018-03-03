Ярмарку вакансий для строителей проведут в Пинске

3 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске 5 марта состоится ярмарка вакансий для строителей, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома Татьяна Вдовина.
Мероприятие пройдет в фойе службы занятости с 11.00 до 12.00. Ярмарка вакансий организуется по инициативе ССУ №1 "Управление дорожно-мостового строительства и благоустройства Мингорисполкома". Наниматель приглашает на собеседование для трудоустройства дорожных рабочих, монтажников наружных трубопроводов и строительных конструкций, арматурщиков, изолировщиков на гидроизоляции, электрогазосварщиков, а также производителя работ на участок строительства систем теплоснабжения.
По оперативным данным, предприятия и организации Пинска заявили о наличии 564 свободных рабочих мест. Причем каждая десятая от общего количества вакансий - в строительстве. В целом наибольшим спросом у нанимателей пользуются рабочие по специальностям: каменщик, штукатур, водитель, машинист железнодорожно-строительных машин, портной, продавец, прядильщик, токарь, швея, электромонтер.
В службу занятости за содействием в трудоустройстве в январе-феврале обратились 626 жителей города, в том числе 538 человек зарегистрированы в качестве безработных. Специалисты помогли подыскать новую работу 465 пинчанам (среди них 404 безработных).
На 1 марта уровень безработицы в Пинске составляет 0,8% к экономически активному населению.-0-
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