Ярмарку вакансий для строителей проведут в Пинске

3 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске 5 марта состоится ярмарка вакансий для строителей, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома Татьяна Вдовина.

Мероприятие пройдет в фойе службы занятости с 11.00 до 12.00. Ярмарка вакансий организуется по инициативе ССУ №1 "Управление дорожно-мостового строительства и благоустройства Мингорисполкома". Наниматель приглашает на собеседование для трудоустройства дорожных рабочих, монтажников наружных трубопроводов и строительных конструкций, арматурщиков, изолировщиков на гидроизоляции, электрогазосварщиков, а также производителя работ на участок строительства систем теплоснабжения.

По оперативным данным, предприятия и организации Пинска заявили о наличии 564 свободных рабочих мест. Причем каждая десятая от общего количества вакансий - в строительстве. В целом наибольшим спросом у нанимателей пользуются рабочие по специальностям: каменщик, штукатур, водитель, машинист железнодорожно-строительных машин, портной, продавец, прядильщик, токарь, швея, электромонтер.

В службу занятости за содействием в трудоустройстве в январе-феврале обратились 626 жителей города, в том числе 538 человек зарегистрированы в качестве безработных. Специалисты помогли подыскать новую работу 465 пинчанам (среди них 404 безработных).

На 1 марта уровень безработицы в Пинске составляет 0,8% к экономически активному населению.-0-