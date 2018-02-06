Ярмарочные гуляния пройдут в Минске 17 февраля

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Городская ярмарка "Минская Масленица" пройдет 17 февраля, сообщили БЕЛТА в ГУ "Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома".

Гуляния развернутся на площадке у Дворца спорта с 10.00 до 20.00. Гостей праздника ожидает богатое меню - от традиционных блинчиков с маслом до хрустящих трубочек из гречневого теста и блинного ассорти с муссами, также можно будет купить колбаски, шашлык, мочанку, грудинку и др.

В программе значатся разнообразные конкурсы, выступления музыкантов, дегустации, рекламные акции и розыгрыши с вручением подарков. Никого не оставит равнодушным творческий проект "Блинная фантазия" от первоклассных поваров магазинов, ресторанов и кафе столицы, во время которого минчанам предложат оценить оригинальные масленичные блюда и выбрать новые идея для праздничного стола.

Блинные ряды будут организованы и в других районах города, в том числе в парках им. Челюскинцев, им. 900-летия Минска, парке им. Горького.-0-