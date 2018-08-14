Ярмарочные традиции XVIII столетия возрождают на фестивале в Зельве

14 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Ярмарочные традиции XVIII столетия возрождают на фестивале "Ганненскі кірмаш" в Зельве. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Зельвенском райисполкоме.

Праздник, приуроченный ко Дню святой Анны, состоится в райцентре 25 августа. Еще в XVIII веке в Зельве на ярмарку собирались купцы и торговцы со всей Речи Посполитой, стран Европы и Азии. С 2001 года традицию возродили: "Ганненскі кірмаш" ежегодно собирает гостей.

Ярмарка сохраняет свой формат. В этом году центральная часть городского поселка разделится на тематические зоны - выставочную, ремесленную, торговую, гастрономическую, театральную, историческую и другие. Здесь развернутся торговые ряды и выставки-ярмарки изделий декоративно-прикладного искусства, творческие площадки, подворья сельскохозяйственных организаций и учреждений Зельвенского района. Прямо под открытым небом будут работать музейные экспозиции. Как и в прошлом году, организуют катание на лошадях - по улицам будут колесить повозки и брички.

Традиционно определят самое яркое подворье, самую нарядную повозку, пройдут и другие самобытные конкурсы.

Впервые в этом году на ярмарке организуют фестиваль еды. Выступит на кирмаше и уличный театр буффонады. Акробаты, жонглеры, живые статуи добавят ярких красок улицам Зельвы. Среди приглашенных творческих коллективов, которые выступят на различных площадках, - ансамбли "Крупіцкія музыкі" и "Батька Атаман", арт-группа "Беларусы", а также артисты из Польши и Латвии, представляющие города-побратимы Зельвы. Завершится "Ганненскі кірмаш" салютом и лазерно-танцевальным шоу.

Праздничные мероприятия пройдут в Зельве и накануне, 24 августа. В этот день райцентр отметит 760-летие. Одним из подарков зельвенцам к празднику стал бесплатный Wi-Fi в сквере в центре горпоселка.-0-