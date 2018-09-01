Ясли-сад со Smart-центром построили в Фаниполе

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ясли-сад с бассейном и Smart-центром открылись сегодня в Фаниполе, сообщила корреспонденту заведующая методическим кабинетом отдела образования Дзержинского райисполкома Татьяна Чигирь.

"Для создания современного образовательного пространства предусмотрены Smart-центр, изостудия, развивающие холлы. Smart-центр оборудован компьютерами для детей дошкольного возраста. На интерактивном столе ребята смогут выполнять игровые задания, что позволит им лучше усваивать материал", - пояснила Татьяна Чигирь.

В развивающих холлах игрушки размещены на стенах. Например, в сенсорном холле на специальных панелях дети будут учиться различать цвета и формы, совмещая фигурки с подходящими отверстиями и передвигая фишки по лабиринту. Второй холл посвящен безопасности: на стенах прикреплены пожарные машинки, указаны номера телефонов и правила дорожного движения. В третьем холле к услугам детей грифельная и магнитная доски.

Всего в ясли-сад в этом году зачислено 243 ребенка. Также здесь будут работать со специальной группой детей с тяжелыми нарушениями речи.

Обустроены музыкальный и спортивный залы, бассейн. Для оказания медицинской помощи оборудован современный медицинский блок, включающий процедурный, физиотерапевтический и массажный кабинеты. Кроме того, на территории учреждения дошкольного образования оборудованы спортивная и игровые площадки.

В холлах, групповых помещениях, на пищеблоке установлено видеонаблюдение, предусмотрена электронная пропускная система.-0-