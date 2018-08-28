ЮНИСЕФ предлагает Могилеву стать пилотной площадкой по детскому бюджетированию

28 августа, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Руководство Могилева рассмотрит возможность стать пилотной площадкой проекта "Бюджетное финансирование в интересах детей" при реализации глобальной инициативы ЮНИСЕФ "Город, дружественный детям". Такая договоренность достигнута сегодня на встрече председателя Могилевского горисполкома Владимира Цумарева с представителем ЮНИСЕФ в Беларуси Рашедом Мустафой Сарваром, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Могилеве очевиден серьезный прогресс в реализации инициативы "Город, дружественный детям", а это значит, делается очень много в данном направлении: от поддержки института материнства и детства до творческой самореализации подростков, - отметил Рашед Мустафа Сарвар. - А реализация проекта "Бюджетное финансирование в интересах детей" станет серьезным шагом к переходу от инициативы к платформе, выстраивании постоянно действующего механизма для развития города, дружественного детям и подросткам, на пути достижения Целей устойчивого развития".

По словам представителя ЮНИСЕФ, 27 августа этот проект был презентован в Министерстве финансов Беларуси и вызвал большой интерес. В качестве примера Рашед Мустафа Сарвар привел успешную реализацию проекта в 20 из 85 субъектов Российской Федерации. "Это не требует каких-то серьезных дополнительных затрат, а скорее, глубокого анализа и более точечного финансирования. Это когда бюджет города рассчитан с учетом интересов детей и подростков и обсужден с молодежным парламентом", - пояснил он.

Рашед Мустафа Сарвар поблагодарил организаторов форума "Город, дружественный детям и подросткам: от инициативы к платформе для локализации Целей устойчивого развития", который проводится в Могилеве 28-29 августа. "Представители молодежи из 25 городов Беларуси, участвующих в инициативе "Город, дружественный детям", укрепят связи между городами и подростковыми парламентами всей страны. Я надеюсь, что каждый получит незабываемый и позитивный опыт от этого форума", - сказал Рашед Мустафа Сарвар.

В свою очередь Владимир Цумарев выразил заинтересованность в дальнейшей реализации и продвижении инициативы и предложил разработать план конкретных мероприятий и совместных проектов на ближайшую и долгосрочную перспективу. "Мы заинтересованы в поддержке детей и молодежи, поскольку прекрасно понимаем, что это самое эффективное вложение средств, ведь это инвестиции в наше будущее", - добавил он.

По словам мэра, положительная динамика в развитии экономики города позволяет поэтапно укреплять материально-техническую базу учреждений социальной сферы в интересах детей, которых в Могилеве насчитывается более 70 тыс. Активно строятся учреждения образования в новых микрорайонах, в частности за последние годы открыта школа и два детских сада в микрорайоне Спутник, детский сад в Казимировке, там же заложили фундамент новой школы. В городе увеличилось количество уличных спортивных площадок, сеть велодорожек достигла 18 км, установлены 83 велопарковки. "В Могилеве создана и продолжает развиваться комфортная и безопасная инфраструктура, способствующая развитию и социализации детей, подростков, молодежи", - подчеркнул Владимир Цумарев.

Решение о реализации глобальной инициативы ЮНИСЕФ "Город, дружественный детям и подросткам" юные могилевчане приняли в 2013 году. После этого началось поэтапное привлечение к ней детей и взрослых, был создан Молодежный парламент при Могилевском городском Совете депутатов. За четыре года его работы накоплен позитивный опыт реализации инициатив, проектов по различным направлениям досуга, здорового образа жизни, патриотического, гражданского и социального воспитания детей и молодежи.-0-

Фото Олега Фойницкого