21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юные инспекторы движения посоревнуются в знаниях ПДД на республиканском слете-конкурсе отрядов юных инспекторов движения (ЮИД), который пройдет 22 -26 мая в детском реабилитационно-оздоровительном центре "Колос" в Брестской области. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ МВД Беларуси.

В состязаниях примут участие команды победители ЮИД из каждого региона Беларуси, а также гости из России и Казахстана. "Юные помощники Госавтоинспекции посоревнуются в знаниях Правил дорожного движения, определят лучших в оказании первой помощи пострадавшим, сразятся за звание лучших в конкурсах по вождению велосипеда в условиях, аналогичных реальному дорожному движению, по фигурному вождению велосипеда", - рассказали в УГАИ.

Торжественная церемония открытия слета-конкурса состоится 22 мая на территории мемориального комплекса "Брестская крепость-герой".-0-