17 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Юные избиратели определили дерево-символ Октябрьского района Гродно, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненском областном институте развития образования.
Согласно итогам детского голосования победил дуб. В числе кандидатов были также клен, ель, сосна, каштан и рябина. Необычный детский избирательный участок был открыт на базе института развития образования. Поддержали инициативу и в учебных заведениях в Октябрьском районе. Дети голосовали на 24 участках, на которых все было по-взрослому: и урны, и кабины для голосования, и бюллетени, и даже наблюдатели.
"Всего было подготовлено 18 тыс. бюллетеней. Участие в голосовании приняли около 15 тыс. детей. Победителем стал дуб, за него свои голоса отдали около 40% избирателей, на втором месте расположился клен - почти 21% голосов, третье место осталось за рябиной, за которую свой голос отдали 12% юных избирателей", - подвели итоги в Гродненском областном институте образования.
"Мы считаем, что очень важно прививать избирательную, экологическую культуру, активную гражданскую позицию с самых малых лет. Нельзя воспитывать ребенка только словами, рассказами или беседами, куда больший воспитательный эффект дают конкретные дела, в том числе через игровую деятельность", - отметила ректор Гродненского областного института развития образования Светлана Сергейко. Идею создания такого участка предложила молодежь во время проведения открытого диалога. Поддержали инициативу в институте, горкоме БРСМ и администрации Октябрьского района Гродно. Партнерами детских выборов также выступили Гродненский областной комитет природоохранных ресурсов и окружающей среды, Гродненское государственное производственное лесохозяйственное объединение.
Высаживать дерево-символ Октябрьского района будут в различных уголках города. Вероятнее всего, продолжение получит дубовая аллея, заложенная в новой парковой зоне в долине реки Лососянка неподалеку от жилого района Фолюш.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4114 BYN
|2.408 BYN
|2.415 BYN
|USD
|1.9565 BYN
|1.955 BYN
|1.959 BYN
|RUB
|3.4541 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN