17 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Юные избиратели определили дерево-символ Октябрьского района Гродно, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненском областном институте развития образования.

Согласно итогам детского голосования победил дуб. В числе кандидатов были также клен, ель, сосна, каштан и рябина. Необычный детский избирательный участок был открыт на базе института развития образования. Поддержали инициативу и в учебных заведениях в Октябрьском районе. Дети голосовали на 24 участках, на которых все было по-взрослому: и урны, и кабины для голосования, и бюллетени, и даже наблюдатели.

Детский избирательный участок открылся в Гродно Дети выбирают дерево-символ Октябрьского района Гродно. Среди кандидатов клен, дуб, ель, сосна, каштан и рябина.

"Всего было подготовлено 18 тыс. бюллетеней. Участие в голосовании приняли около 15 тыс. детей. Победителем стал дуб, за него свои голоса отдали около 40% избирателей, на втором месте расположился клен - почти 21% голосов, третье место осталось за рябиной, за которую свой голос отдали 12% юных избирателей", - подвели итоги в Гродненском областном институте образования.

"Мы считаем, что очень важно прививать избирательную, экологическую культуру, активную гражданскую позицию с самых малых лет. Нельзя воспитывать ребенка только словами, рассказами или беседами, куда больший воспитательный эффект дают конкретные дела, в том числе через игровую деятельность", - отметила ректор Гродненского областного института развития образования Светлана Сергейко. Идею создания такого участка предложила молодежь во время проведения открытого диалога. Поддержали инициативу в институте, горкоме БРСМ и администрации Октябрьского района Гродно. Партнерами детских выборов также выступили Гродненский областной комитет природоохранных ресурсов и окружающей среды, Гродненское государственное производственное лесохозяйственное объединение.

Высаживать дерево-символ Октябрьского района будут в различных уголках города. Вероятнее всего, продолжение получит дубовая аллея, заложенная в новой парковой зоне в долине реки Лососянка неподалеку от жилого района Фолюш.-0-