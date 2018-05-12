Юные минчане в День Госфлага пополнят ряды пионеров и БРСМ

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Городская детско-молодежная акция "Гордимся Родиной своей", посвященная Дню Государственного герба и Государственного флага Беларуси, пройдет 13 мая в Минске на площади Государственного флага, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по образованию Мингорисполкома.

Ребятам в торжественной обстановке вручат членские билеты БРСМ, также состоится церемония перевода представителей городской пионерской организации на ступень пионеров-лидеров. На мероприятие приглашены ветераны Великой Отечественной войны, молодежь столицы, представители Министерства обороны, местной власти, структурных подразделений Мингорисполкома. Как ожидается, акция соберет около 500 юных минчан.

Также в этот день активисты городской организации БРСМ вручат жителям столицы символ акции "Квiтней, Беларусь!" - красно-зеленую ленточку. Молодые люди будут предлагать каждому прикрепить ленточку на лацкан одежды, на руку, на сумку или антенну автомобиля как знак уважения к государственной символике.

Мероприятия состоятся в Центральном детском парке им. Горького, Лошицком парке, в районе ГУМа, ЦУМа, железнодорожного вокзала, универмага "Беларусь", торгового центра "Столица" с 12.00 до 15.00.

День Государственного герба и Государственного флага Беларуси отмечается во второе воскресенье мая. Этот праздник установлен в 1995 году.-0-