Юные орнитологи Минска сразятся в финале конкурса "Мудрый филин"

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финал городского конкурса знатоков птиц "Мудрый филин" состоится 24 марта, сообщили БЕЛТА в Минском городском комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Городской конкурс знатоков птиц "Мудрый филин-2018" под девизом "Птицы - природное наследие Земли" входит в программу долгосрочного образовательного проекта "Экология и дети". Он проводится с целью повышения уровня экологических знаний, воспитания экологической культуры у учеников 7-9 классов.

Победители будут названы в двух номинациях. Лучшие 9 команд из районов и команда Минского государственного туристско-экологического центра детей и молодежи сразятся в интеллектуальном конкурсе на знание орнитофауны родной земли за победу в номинации "Зимующие птицы Беларуси". Их ждут вопросы об особенностях внешнего и внутреннего строения, питания и поведения пернатых; местах обитания зимующих птиц; их приспособления к холодным условиям и многое другое. Даже придется определять птиц по голосам и по следам их жизнедеятельности. Будут и вопросы, связанные с черноголовым щеглом - птицей 2018 года.

Победа в номинации "Птичий домик" будет присвоена команде из двух учащихся, которая представит лучшее искусственное гнездовье для птиц. Всего в этом конкурсе участвуют 28 работ.

Вне зависимости от результатов конкурса все созданные ребятами гнездовья для разных видов пернатых будут использованы в экологической акции "Город птиц". Она инициирована городским комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды и приурочена к Международному дню птиц 1 апреля. Местом проведения акции выбрано урочище Серебряный Лог в Лошицком парке. Кроме того, здесь предполагается оборудовать информационные стенды, которые расскажут минчанам о пернатых обитателях. Для юных минчан на территории "Города птиц" будут проводиться образовательные экскурсии.-0-