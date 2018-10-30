Юные пловцы из пяти стран посоревнуются на турнире в Бресте

30 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брест 3-4 ноября примет первый этап международного детского турнира по плаванию Mad Wave Challenge, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель директора областного центра олимпийского резерва (ЦОР) по водным видам спорта Виктория Астахова.

Брест принимает соревнования в четвертый раз. В нынешнем году во Дворце водных видов спорта выступят около 700 юных пловцов из Беларуси, России, Польши, Литвы и России. Выявлять сильнейшего будут в двух возрастных группах - от 10 до 14 лет. За награды они будут бороться в таких дисциплинах, как комплексное плавание, баттерфляй, брасс, вольный стиль, на спине.

"География брестского этапа расширяется: в этом году присоединятся представители Польши. Для спортсменов очень важно повышение конкуренции, только так они могут получить соревновательный опыт. В заявившихся на турнир странах плавание развивается на высоком уровне. Тем интереснее будет борьба", - подчеркнула Виктория Астахова. Понаблюдать за водными баталиями смогут все желающие, вход на трибуны свободный. Также запланированы трансляции заплывов в интернете. Ссылки на них будут размещены на сайте турнира swim4you.ru.

Официальным стартам предшествует пятидневный мастер-класс от многократного чемпиона СССР Михаила Зубкова. Занятия включают тестовые упражнения в воде и на суше, а также последующую корректировку техники плавания. Программа соревнований составлена таким образом, чтобы у ребят была возможность не только проявить себя на голубой дорожке, но и познакомиться с Брестом и его достопримечательностями.

Mad Wave Challenge состоит из четырех этапов. Открытие сезона традиционно проходит в Бресте, затем эстафету перенимают российские города. Так, 26-27 января состязания примет Санкт-Петербург, 9-10 марта - подмосковная Руза. Итоги турнира будут подведены 30 апреля - 2 мая в Казани.-0-