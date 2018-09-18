18 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Юные посланники мира из Витебской и Московской областей соберутся на слет в Городокском районе, сообщили БЕЛТА в Витебском облисполкоме.

Мероприятие пройдет 20-22 сентября на базе загородного оздоровительного лагеря "Орион" в деревне Кабище. Его участниками станут более 70 ребят, учащихся 10-11-х классов, из Городокского и Шумилинского районов Витебской области и поселка городского типа Деденево Московской области.

Программа слета объединена общей темой "Счастье жить в мирной стране". Одним из его главных событий станет открытие первой в Витебской области школы мира на базе средней школы №1 Городка, которое состоится 21 сентября с участием представителей областных и местных органов власти. Запланировано участие делегаций в открытии аллеи дружбы, тематической научно-практической конференции, интеллектуальном турнире, посещение мест боевой и воинской славы.

Организаторами слета являются Городокский райисполком, Витебское областное отделение Белорусского фонда мира.-0-