Юных минчан с 2010 года стало больше на 55,7 тыс.

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске проживает 368,2 тыс. детей, по сравнению с началом 2010 года их стало на 55,7 тыс. больше. Статистический обзор к Международному дню защиты детей опубликован на сайте городского статистического управления, сообщает БЕЛТА.

Около 43,3% несовершеннолетних - дети в возрасте до 7 лет (159,6 тыс. человек), 41,1% - дети в возрасте 7-14 лет (151,2 тыс. человек) и 15,6% - подростки (57,4 тыс. человек).

В 2017 году в городе родилось 19,5 тыс. детей, или 19% от общего числа родившихся в Беларуси. Среди них 251 двойня и семь троен. Ежегодно мальчиков рождается больше, чем девочек. Так, в прошлом году родилось 10 тыс. мальчиков и 9,5 тыс. девочек, то есть на 100 родившихся девочек пришлось 104 мальчика.

В последние годы более половины рождений связаны с рождением женщиной второго, третьего и последующих детей. В 2017 году доля детей, рожденных вторыми, составила 40,1% от общего числа родившихся, третьими и более - 14,9%, в 2010 году - 35,6% и 8,4% соответственно.

На протяжении последних лет в Минске отмечается низкий уровень младенческой и детской смертности. В 2017 году коэффициент младенческой смерти составил 2,3 на 1 тыс. родившихся живыми против 2,9 в 2010 году. Коэффициент смертности детей в возрасте до 5 лет в 2017 году сократился до 2,7 на 1 тыс. родившихся живыми, в 2010 году он составлял 3,8.-0-