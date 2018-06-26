Юных программистов и робототехников из Беларуси и России соберет фестиваль в Гомеле

26 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Первый STEAM-фестиваль, на котором свои навыки и способности в программировании, робототехнике, моделировании продемонстрируют школьники из Беларуси и России, пройдет в Гомеле с 26 по 28 июня, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном Дворце творчества детей и молодежи.

"В названии фестиваля зашифрованы те направления, которые будут представлены на форуме: естественные науки, технологии, инженерия, творчество, математика", - пояснили организаторы. Форум будет проходить на базе Дворца творчества и в Гомельском госуниверситете имени Ф.Скорины. Его участниками станут ученики 2-9-ых классов из Гомельской, Минской, Брестской областей, а также из Брянской области России.

Программой запланированы различные турниры и конкурсы. Так, в первый день пройдет турнир "РобоФест-Гомель", конкурсы "Программирование в среде Scratch" и WebApp Contes, во время которого участники предложат свои разработки интернет-приложений и приложений для мобильных устройств. Авторов лучших работ наградят дипломами, вручат призы, сувениры.

Во второй фестивальный день ребята попробуют свои силы в создании 3D-проекта с использованием простейших программ 3D-моделирования. Также пройдут профориентационные тренинги, семинар "По ту сторону чисел". Кроме того, будут организованы мастер-классы, круглый стол, экскурсии в офис компании ЕРАМ Systems и в Гомельский дворцово-парковый ансамбль.

Участники создадут арт-объект робототехнической тематики, который станет своеобразным символом нынешнего фестиваля.

Организаторами фестиваля выступают главное управление образования Гомельского облисполкома, Дворец творчества детей и молодежи, Гомельский государственный университет имени Ф.Скорины при поддержке ассоциации "Образование для будущего", EPAM Systems, образовательного центра Парка высоких технологий.-0-