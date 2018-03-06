Юрий Наркевич избран председателем Брестского областного Совета депутатов

6 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Председателем Брестского областного Совета депутатов избран Юрий Наркевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня состоялась первая сессия Брестского областного Совета депутатов 28-го созыва. Главным вопросом, вынесенным на повестку дня, было избрание председателя Совета. Единогласным решением на эту должность избран Юрий Наркевич. Он является депутатом Малечского избирательного округа №25. Ранее работал управляющим делами Брестского облисполкома.

"Мы должны приложить максимум усилий, чтобы все Советы депутатов работали более эффективно, на благо наших людей. Мы не имеем права их подвести. В ходе предвыборной кампании депутаты встречались с избирателями, они знают о существующих проблемах. Будем работать не только над наказами, которые прозвучали на этих встречах, но и по другим вопросам: благоустройство, занятость, повышение зарплат. Уверен, что депутатский корпус, исполнительная власть и руководители предприятий смогут совместно решить эти задачи", - отметил Юрий Наркевич.

Избиратели могут всегда рассчитывать на поддержку своих депутатов. В Год малой родины особый акцент будет сделан на благоустройстве населенных пунктов. "В наших силах сделать так, чтобы родные деревеньки и города стали краше. Нужно использовать разные возможности. Кто-то может построить спортивный объект, а кто-то посадить дерево. Будем этой работой заниматься", - сказал он.

Председатель облисполкома Анатолий Лис нацелил депутатов нового созыва на более активную работу с людьми. "Основная задача - забота о людях. Такая работа требует от каждого депутата жизненного и профессионального опыта, умения реально оценивать обстановку на местах. У сегодняшнего состава областного Совета такой потенциал есть", - считает губернатор.

В Брестский областной Совет депутатов избраны 57 человек. Из них 18 имеют опыт работы в облсовете предыдущего созыва.-0-