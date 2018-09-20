Юристы пяти стран обмениваются опытом в Гомеле

20 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Пути совершенствования досудебного производства в уголовном процессе рассматривают представители различных ведомств на I Международной научно-практической конференции, посвященной 7-й годовщине образования Следственного комитета Беларуси, 20-21 сентября, передает корреспондент БЕЛТА.

С приветственным словом к участникам конференции обратился заместитель председателя Следственного комитета Беларуси генерал-майор юстиции Сергей Аземша. "Спектр обсуждаемых вопросов достаточно широк, это позволит участникам обменяться опытом, научными разработками, идеями, выработать рекомендации для практических работников и законодателей", - сказал он. Зампредседателя СК подчеркнул, что дальнейшее развитие сферы предварительного расследования невозможно рассматривать вне контекста развития общемировых тенденций.

Сегодня в Гомеле собрались ученые и практики из Беларуси, России, Польши, Италии и Литвы. На протяжении двух дней они будут делиться с коллегами своим опытом. Участники конференции обсудят актуальные вопросы уголовного права и уголовного процесса, криминологии, криминалистики, а также образовательные технологии при подготовке кадров для следственных подразделений. На международном правовом форуме собрались представители Следственного комитета, прокуратуры, органов внутренних дел, экспертизы, а также ведущих вузов страны.

Ректор Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины Сергей Хахомов отметил: "В XXI веке мировое сообщество вступило в новую фазу развития. Наряду с позитивными процессами, мы сталкиваемся с различными рисками. Киберпреступления, действия хакеров, криптовалюта, социальные сети стали обыденностью. В связи с этим необходимо принятие эффективных мер. Уверен, что эта конференция станет эффективной площадкой для диалога ученых и практиков".

Первый день начался с пленарного заседания. Работа второго дня конференции будет построена по тематическим секциям. Участники представят доклады на различные темы - от исследования особенностей криминалистического мышления до использования космической съемки в расследовании преступлений. Предусмотрена и экскурсия в дворцово-парковый ансамбль Румянцевых и Паскевичей. Итоги двух дней следователи подведут 21 сентября.

Организаторами I Международной научно-практической конференции выступают управление СК по Гомельской области, Гомельский государственный университет имени Ф.Скорины, Гомельское областное общественное объединение "Союз следователей".-0-

Фото Сергея Холодилина