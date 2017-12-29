Юрлица Минска и городов областного подчинения должны подключить кассовое оборудование к СККО до 1 февраля

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по налогам и сборам напоминает о сроках подключения кассового оборудования юридическими лицами к системе контроля кассового оборудования (СККО), сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, юрлица, осуществляющие деятельность в городах областного подчинения и Минске, с 1 февраля 2018 года наличные денежные средства и (или) банковские платежные карточки должны принимать с использованием кассового оборудования с установленным средством контроля налоговых органов (СКНО). При наличии заключенного с РУП "Информационно-издательский центр по налогам и сборам" гражданско-правового договора на установку, обслуживание, снятие СКНО юрлица вправе использовать кассовое оборудование без установленного средства контроля налоговых органов до 1 августа следующего года.

Подключение кассового оборудования к системе контроля кассового оборудования осуществляется в сроки, установленные графиками, разработанными Информационно-издательским центром по налогам и сборам. Графики на подключение кассового оборудования к СККО размещены на сайте центра.

Субъект хозяйствования обязан обеспечить готовность кассового оборудования для подключения его к СККО в установленные графиками сроки. Кассовое оборудование, не обеспечивающее возможность установки СКНО, будет подключаться в последнюю очередь.

"Сроки подключения кассового оборудования к СККО являются предельными и больше переноситься не будут", - подчеркнули в МНС.

За использование кассового оборудования без СКНО по истечении установленных законодательством сроков юрлица будут привлекаться к административной ответственности по ч.1 ст.12.20 КоАП Беларуси - штрафу в размере от 10 до 200 базовых величин (с 1 января одна базовая величина будет составлять Br24,5).-0-