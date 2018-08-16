16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Южную магистраль планируется построить в Минске до конца года, сообщил сегодня на пресс-конференции директор предприятия "Гордорстрой" Александр Ярошик, передает корреспондент БЕЛТА.

Новая дорога строится вдоль железной дороги и соединит улицы Володько и Асаналиева, кроме того во время возведения комплекса "Минск-Мир" станет дублером улицы Кижеватова, а в перспективе выйдет на кольцевую автодорогу и станет элементом третьего транспортного кольца.

По словам Александра Ярошика, проект находится в стадии окончания, работы ведутся на участке от 3-го транспортного кольца до ул. Денисовской, строится транспортная развязка. Среди наиболее значимых проектов следующего года - продление ул. Жуковского, строительство 1-го городского транспортного кольца.

"В текущем году реализуется один из этапов, который соединит пр. Машерова и пр. Дзержинского. Следующий этап - участок до ул. Толстого. Первый подход - снос зданий, проработка по инженерным сетям", - сказал Александр Ярошик.-0-