9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Южные районы Минской области приступили к уборке зерновых, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника отдела земледелия и растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома Юлия Складановская.

"На данный момент зерновые убраны на площади 1,1 тыс. га, намолочено 3,2 тыс. т. К уборке приступили в основном южные районы области: Клецкий, Копыльский, Любанский, Несвижский, Слуцкий, Солигорский, Стародорожский. Урожайность составила 27,8 ц/га. Ожидаемый объем зерна с учетом повреждений от засухи - 1,74 млн т (в бункерном весе)", - отметила Юлия Складановская.

По словам специалиста, начало массовой уборки в регионе зависит от погоды. "С 11 июля вплоть до выходных по области ожидаются дожди. Если прогноз сбудется, то, думаю, массово приступим к работам уже в начале следующей недели", - уточнила она.

В области идет активная уборка озимого рапса, подключились 13 районов. Высокие темпы работ набрали в Любанском районе (97%), в тройку лидеров вошли также Солигорский (59%) и Стародорожский (57%). Аграрии намолотили 19,7 тыс. т на 13,3 тыс. га, что составляет 16% от всей площади озимой культуры (общая площадь посевов - 81 тыс. га). Урожайность составила в среднем 14,8 ц/га.-0-