К началу II Европейских игр трасса Минск-Гродно должна быть в идеальном состоянии - Кравцов

29 марта, Щучин /Корр. БЕЛТА/. К началу II Европейских игр трасса М6 Минск-Гродно должна быть в идеальном состоянии. Об этом сегодня на пресс-конференции для региональных и республиканских СМИ сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, передает корреспондент БЕЛТА.

На трассе М6 активно продолжаются строительные работы Минск-Гродно. Дорога на всем протяжении станет четырехполосной. Появятся новые развязки, мосты и путепроводы. "Поставлена задача в основном завершить все работы и открыть движение по реконструируемому участку от Щучина до границы с Минской областью до конца 2018 года. А к началу II Европейских игр, которые наша страна примет летом 2019 года, трасса должна быть в идеальном состоянии. Ведь именно через Гродненский регион будет двигаться большое количество и участников, и болельщиков", - отметил Владимир Кравцов. Он подчеркнул, что внимание уделят и участкам трассы, построенным ранее. В частности, на опасных лесных отрезках появятся ограждения от диких животных.

Большое внимание в регионе будет уделяться и другим международным и республиканским трассам. В частности, продолжается строительство путепровода над железнодорожными путями в Скиделе. Прорабатывается вопрос строительства обхода Мира. Проводятся изыскательные работы на трассе М7, ведущей от Минска в сторону Вильнюса.

На ремонт и содержание местных дорог в регионе будет выделено в 2018 году свыше Br50 млн. В том числе на эти цели будет направлено свыше Br21 млн, полученных за счет средств госпошлины за допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Предусмотрен капитальный ремонт свыше 55 км и текущий ремонт почти 200 км местных дорог.

Привлекаются к дорожному строительству и зарубежные средства. В частности, благодаря трансграничному проекту около 4 млн евро будет направлено на реконструкцию дорог в Гродненском районе: это трасса от Гродно до Сопоцкина и Августовского канала, а также четыре участка дорог в районе этой водной артерии.

Продолжится работа по строительству новых дорог в областном центре. В 2017 году были открыты три важные магистрали - проспект Лебедева, Индурское шоссе, улица Гаспадарчая. В важных задача на 2018 год - реконструкция участка проспекта Янки Купалы в районе строящегося нового торгово-развлекательного комплекса. Работают в городе и над источниками финансирования по прокладке новой городской магистрали от района Вишневец до трассы М6 с мостом через Неман. На эти цели необходимо свыше $35 млн.-0-