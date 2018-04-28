К наведению порядка на земле необходимо подходить системно - Шерстнев

28 апреля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. К наведению порядка на земле необходимо подходить системно. Об этом заявил сегодня во время прямой телефонной линии с жителями области председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам губернатора, серьезные вопросы, которые регулярно поднимаются в обращениях граждан во время горячих линий, требуют упорядоченного системного подхода. В круге актуальных тем - приведение в порядок дорог, снос ветхих строений, благоустройство кладбищ. Сегодня, например, звонки по таким темам поступили из Сенненского, Верхнедвинского, Витебского, Дубровенского районов.

Особая роль в этой работе у председателей сельсоветов. "Они ближе к людям, знают о проблемах на местах, получают деньги за свою работу и должны ее качественно выполнять. Не справляются - пусть уходят, придут другие - те, кто сможет работать", - сказал Николай Шерстнев.

Несколько обращений по вопросам организации торговли поступило из поселка Ореховск Оршанского района. Опасения людей были связаны с закрытием магазинов потребкооперации. Николай Шерстнев поручил взять этот вопрос на контроль, отметив, что до прихода крупных сетевых операторов магазины райпо в поселке будут работать.

Председатель облисполкома также обратил внимание на необходимость повышения ответственности и профессионализма специалистов и руководителей среднего звена, которые непосредственно взаимодействуют с людьми, но порой недостаточно серьезно к этому подходят.

Серьезное внимание Николай Шерстнев уделил организационным моментам посевной кампании. Сейчас эта работа в области находится в самом разгаре. Важно не допустить фактов хищения топлива, минеральных удобрений, жестко пресекать правонарушения в сфере АПК. На особом контроле должны находиться механизаторы. "В их работе недопустимы факты пьянства, нарушения технологии возделывания почвы. Это нужно отслеживать", - подчеркнул губернатор, обращаясь к председателям райисполкомов.-0-