К Новому году каждый взрослый может подарить детям сказку - Шерстнев

27 декабря, Сенненский район /Алена Тихонова - БЕЛТА/. К Новому году каждый взрослый может подарить детям сказку, отметил председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, общаясь сегодня с журналистами в Сенненской школе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передает корреспондент БЕЛТА.

Руководитель области посетил школу-интернат во время акции "Наши дети". Для губернатора провели небольшую экскурсию по учреждению. Николай Шерстнев пообщался с педагогами и воспитанниками, а также стал зрителем новогоднего представления с традиционными хороводами вокруг елки и вручением подарков.

"По большому счету вся наша работа направлена на то, чтобы делать добро. Но в повседневных буднях мы не всегда можем уделить время теплым человеческим отношениям. И Новый год - это как раз тот праздник, когда можно дойти до каждого ребенка. Никто не должен остаться незамеченным. Ведь все мы, взрослые, с детства помним, что такое Новый год. Эти воспоминания связаны с чем-то сказочным, с чудесами, мечтами. Мы все ждали этой сказки, загадывали желания и искренне надеялись, что они сбудутся", - сказал руководитель области.

Новый год и акция "Наши дети" - это в том числе подарки. По словам губернатора, новогодние подарки детским учреждениям должны быть не только желанными, но и продуманными, полезными. "Мы стремимся подбирать под каждое учебное заведение, детский сад, школу, интернат именно то, что необходимо воспитанникам. А если это то, о чем дети мечтали, - вот вам и чудо. Новый год - это сказка. Этот праздник был, есть и должен оставаться таким - наполненным чудесами для детей", - уверен Николай Шерстнев.

Губернатор поделился своими детскими воспоминаниями. "Новый год - это каникулы и сказочная зимняя погода со снегом и инеем. Она такой была у нас на Витебщине. И еще фильмы-сказки по телевизору - "Морозко", "12 месяцев". То детское чувство праздника и радости осталось в душе по сей день", - сказал он.

Директор Сенненской школы-интерната Леонид Козлов рассказал журналистам, что в учреждении воспитываются 97 детей из разных городов и районов области. Но на время новогодних праздников в учреждении осталось лишь около половины детей, остальные проводят эти дни в патронатных семьях. "У нас воспитываются и обучаются дети с 6 до 18 лет. В школе-интернате организована профессиональная подготовка, наши воспитанники активно участвуют в трудовых и социальных проектах, готовятся к будущей семейной жизни. Приятно отметить, что наши выпускники находят себя в жизни, успешно реализуются - учатся, трудятся, создают семьи, воспитывают детей", - подчеркнул директор.

Он также поделился своим новогодним желанием: "Самое главное, чтобы детям было хорошо. Чтобы они чувствовали себя здесь комфортно и уютно, а выйдя из наших стен, уверенно и успешно строили свою судьбу". В какой-то степени этому посодействует подарок от Витебского облисполкома - сертификат на Br6 тыс. Деньги планируется направить на приобретение спортивного инвентаря, мебели, интерактивных досок и других необходимых для жизни и развития детей предметов. В свою очередь губернатор и прибывшие с ним представители облисполкома и райисполкома получили на память сувениры, сделанные детьми.

В Сенненской школе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организована профессиональная подготовка по некоторым рабочим квалификациям (столяр, швея, овощевод и др.). На базе учреждения осуществляется производственная деятельность. В свободное время воспитанники вместе со взрослыми выращивают сельскохозяйственную продукцию и выпускают столярные и швейные изделия, которые используются в школе и идут на продажу. Ведется работа по освоению народных промыслов.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" стартовала в Беларуси 11 декабря и продлится по 10 января. Марафон добра проходит под патронатом Президента Беларуси. Во время акции руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов, предприятий и организаций посещают детские интернатные учреждения, опекунские и приемные семьи, детские больницы, оказывают им помощь в решении существующих проблем, вручают детям подарки.-0-