Качеству дорог в Минской области нужно уделить серьезное внимание - Евсеев

30 октября, Березино /Корр. БЕЛТА/. Вопрос качества дорог в Минской области в числе самых актуальных в обращениях граждан, потому остается на постоянном контроле у руководства региона. Об этом помощник Президента Беларуси - инспектор по Минской области Игорь Евсеев заявил сегодня журналистам после выездного личного приема граждан в Березино, передает корреспондент БЕЛТА.

"На данный момент возросло количество обращений граждан по качеству дорог, поэтому вопрос находится на контроле руководства облисполкома. Сейчас выделено гораздо больше денег на благоустройство дорог Минского района и в целом области, регулярно и я, и губернатор делаем объезд. Думаю, наши дороги с каждым годом будут только улучшаться", - отметил помощник Президента.

В части благоустройства дорог, добавил он, большое внимание уделяется созданию зеленых насаждений. Идет посадка саженцев, и для уменьшения затрат на выбранных участках размещают молодые растения, выкопанные под линиями электропередачи.

Игорь Евсеев обратил внимание на улучшение транспортного сообщения в области, для удобства передвижения граждан по региону было закуплено более 90 автобусов. Еще одна положительная тенденция - снижение числа обращений граждан по вывозу бытовых отходов и, как следствие, уменьшение количества стихийных свалок в регионе.

Более чем за год, пока Игорь Евсеев занимает должность помощника Президента - инспектора по Минской области, он принял с вопросами около 50 человек. Причем, подчеркнул он, люди обращаются с самыми разными проблемами, как привычными, так и необычными. Пример тому - нынешний прием граждан. Земельные вопросы - в числе традиционных для большинства встреч Игоря Евсеева с местными жителями районов. Жительница садового товарищества "Верас-91" Логойского района пожаловалась, что соседи неправильно установили забор и таким образом захватили часть ее земли. Со схожим вопросом пришел и мужчина из Березино. По его мнению, соседское ограждение из металлопрофиля установлено слишком близко к его забору, поэтому он не может его красить и обслуживать. Игорь Евсеев пообещал изучить обращения более подробно.

Жительница Березино, муж которой погиб на производстве, хотела бы получить выплаты по потере кормильца. Для этого необходимо представить справку о месте жительства и составе семьи умершего. Учитывая, что они с мужем были зарегистрированы по разным адресам, этот документ ей не выдали. Игорь Евсеев выслушал заявителя и пообещал дать ей ответ после заключения экспертов по этому вопросу.

После приема граждан Игорь Евсеев изучит ход сельскохозяйственных работ. По его словам, Минская область планирует завершить их до 7 ноября. "К этому времени закончим уборку кукурузы на зерно, вспашем зябь, введем органику", - сказал он.-0-