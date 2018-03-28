Как будет выглядеть "деревня будущего" в Брестской области

28 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области разрабатывается генеральный план первой в регионе "деревни будущего", сообщил корреспонденту БЕЛТА главный архитектор области Александр Жарков.

Пилотной территорией выбран агрогородок Остромечево в Брестском районе. В настоящее время специалисты занимаются разработкой генплана развития населенного пункта. На это потребуется примерно год с учетом прохождения экспертизы, согласования и утверждения градостроительного документа. Одновременно подготовлен план мероприятий по благоустройству агрогородка. Первые результаты реализации проекта местные жители смогут оценить в 2018-2019 годах. "Деревня будущего - это современный сельский населенный пункт с городским комфортом проживания, в котором на хорошем уровне находятся бытовые услуги, инженерно-транспортная инфраструктура, торговля, досуг. При этом экология там на порядок выше, чем в городе", - пояснил Александр Жарков.

Для Остромечево разработана концепция под названием "Экавёска". Проект предполагает значительное расширение агрогородка за счет создания тематических зон. В частности, появятся новые жилые кварталы. На первом этапе предусматривается выделение не менее 300 земельных участков. Их смогут получить не только жители Остромечево и окрестных деревень, но и брестчане. Индивидуальная жилая застройка будет двух видов. Первую оформят в национальном колорите, дополнят элементами зеленой энергетики. Другой тип застройки - демонстративный, с развитым подсобным хозяйством, владельцам которого предложат взаимодействовать с туристами. Например, гости смогут там познакомиться с работой фермеров, ремесленников.

Соответственно планируется развивать туристическую инфраструктуру. Места размещения будут представлять собой этнопоселение с прилегающими тематическими кафе, павильонами для продажи изделий народных мастеров, сувениров. Желающим также представится возможность поучаствовать в мастер-классах ремесленников. По соседству расположится фестивальная зона для проведения массовых мероприятий.

"Остромечево располагается в приграничье, рядом погранпереход "Песчатка". Недалеко находятся Брестская крепость, Беловежская пуща и Каменецкая вежа. С учетом десятидневного безвизового режима есть все возможности для привлечения большего числа туристов. Поселок с 500-летней историей имеет богатую культуру. Поэтому концепция "деревни будущего" заточена под то, чтобы развивать здесь экологический туризм. Сейчас это направление очень востребовано", - отметил главный архитектор Брестской области.

Не меньшее внимание авторы концепции уделили теме здорового образа жизни. Например, в агрогородке обустроят парк, который свяжет его велодорожками и экотропами с прилегающими рощами и лесопосадками. Проект предусматривает обустройство спортивной зоны, установку уличных тренажеров, игровых площадок.

Все составляющие проекта "деревни будущего" направлены на привлечение внимания к сельской местности: жизненному укладу, условиям, традициям. Дальнейшая реализация концепции будет зависеть от заинтересованности и активности местных властей и гражданской инициативы. Реализованные в Остромечево положительные наработки в перспективе будут применены в других агрогородках и поселках Брестской области.-0-

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