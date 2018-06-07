Как провести в Минске выходные: праздник пионов, чайный фестиваль и искусство на грани фантастики

Выходные нужны для того, чтобы остановиться в потоке суеты и распахнуть двери в новые миры - красоты, романтики, искусства и волшебства… В предстоящий уикенд вы сможете насладиться магией пионов, погрузиться в космические сны, послушать увлекательные чайные истории, отправиться в прошлое на ретро-автомобиле. А еще провести День многонациональной России с традиционными дегустациями, мастер-классами, выставками и народной музыкой. И, конечно, посмотреть парочку интересных фильмов, в том числе под открытым небом.

Застоличная афиша приглашает на XVIII Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии "Молодечно", праздники "По морям, по волнам" в Драпово, "Ремесло как образ жизни" в Деречине и "Играй, гармонь!" в Трокелях.

Мы всегда готовы рассмотреть предложения о том, как сделать нашу афишу еще более разнообразной и информативной. Приглашаем к сотрудничеству креативщиков и организаторов. Предложения с описанием ваших мероприятий высылать на адрес: pressuser@belta.by. Афиша выходного дня рада поделиться самыми яркими и интересными мероприятиями со своими читателями.

СУББОТА, 9 июня

Утро на "Олдтаймер-Ралли 2018"

Ралли старинных автомобилей пройдет в Минске.

"Олдтаймер-Ралли" - ежегодное соревнование для любителей ретро-автомобилей. Ралли привлекает большое число участников и зрителей, поскольку в другое время такое количество разнообразных раритетных автомобилей на улицах города увидеть невозможно.

В этом году ралли проходит в десятый раз. Юбилейное мероприятие состоится 9-10 июня. Cлет раритетных автомобилей начнется 9 июня в 10.00 на Октябрьской площади Минска у Дворца Республики. Для самых маленьких зрителей здесь будет организовано более 10-ти детских развлекательных зон, а также масса развлечений для взрослых, фотозоны и множество сюрпризов. Также будут задействованы площадки у Национальной библиотеки и на территории автовокзала "Восточный".

Особенностью "Олдтаймер-Ралли 2018" станет участие машин, выпущенных не только до 1980 года, участие в ралли примут также редкие и эксклюзивные автомобили более поздних годов выпуска. По предварительным данным, в этом году к организаторам поступило более 70 заявок от участников.

Место: старт с пл.Октябрьской.

Время: начало в 10.00.

Стоимость: бесплатно.

День во власти магии пионов

Центральный ботанический сад НАН Беларуси 9-10 июня приглашает на праздник "Пионы: магия и красота".

В программе заявлены яркие танцевальные шоу, познавательные и образовательные беседы, мастер-классы "Китайская каллиграфия", "Китайский дракон", "Оформление свадеб и свадебных букетов", "Искусство составления композиции из пионов", "Сумиэ - живопись тушью", лекция "Пион - символ Китая".

Будут работать детские игровые зоны, фуд-зоны. Прозвучат национальные песни в исполнении китайских гостей, состоится показ детской коллекции одежды, свадебных нарядов с аксессуарами из пионов. На сцене споет артист театра эстрады, участник отборочного тура на "Евровидение" Шира. Будет представлена свадебная бижутерия ручной работы, пионы и другие цветы в украшениях для волос, обереги, мыло в форме цветов.

Мероприятие пройдет с 13.00 до 16.00. В нем примут участие Клуб китайской культуры "ЦанЦзе", общественное объединение восточной культуры и традиций Hagakure и фестиваль дизайнерских изделий "Облик Беларуси".

Минчане и гости столицы также смогут увидеть цветение декоративной коллекции растений, насчитывающей более чем шестидесятилетнюю историю, - около 320 сортов селекции разных стран (России, Украины, Франции, Америки).

Родиной происхождения пионов считают Азию, южную Европу и запад Северной Америки. Древовидный пион является символом Китая, в Индии он признан государственным цветком.

Место: ул. Сурганова, 2В.

Время: начало в 13.00.

Стоимость: Br7 - полный, Br4 - льготный, бесплатный вход - для детей до 5 лет, многодетных семей и инвалидов всех групп.

День многонациональной России отметят в Минске

Праздник пройдет с 13.00 до 23.00 на территории Верхнего города. Программа мероприятия включает концерт творческих коллективов общественных объединений Республиканского центра национальных культур и Координационного совета руководителей общественных объединений российских соотечественников, а также многочисленных гостей из России.

Будут работать тематические зоны - детская площадка "Полесье", "Русь сказочная", "Давайте споем!", "Спортивная площадка", "Город мастеров", "Татарский шатер", "Добро пожаловать!", "Радуга вкуса", "Полевая кухня", "Выставка российского автопрома", "Летний кинотеатр", "Эх, прокачу!", "Перелистывая страницы истории", "Палитра костюмов", "В Россию! В гости!" и "Краса России".

Выставки и мастер-классы представят умельцы декоративно-прикладного искусства по таким видам народных ремесел, как керамика, гончарство, вязание, художественная обработка бересты, ковка, ткачество поясов на дощечках, вышивка, плетение из соломы и лозы. Выставками традиционной народной культуры и национальных костюмов порадуют представители татаро-башкирской, чувашской, русской и дагестанской диаспор. Будет организована фотозона. Также можно будет продегустировать многонациональную кухню России.

На главной сцене выступят хор русской песни им. А.Никитиной, танцевальный ансамбль "Легенды Кавказа", фольклорный татаро-башкирский ансамбль "Лейсян", чувашский вокально-инструментальный ансамбль "Хамар-Ял", танцевальный коллектив "Русские узоры" (Псков), ансамбль народной музыки "Ватага" (Брянск), ансамбль танца "Волжанка" (Ярославль), вокальная группа "Ретро-Хит" и музыкальный коллектив "Маэстро" (Санкт-Петербург), а также ансамбль "Казачий курень" (Волгоград).

Место: пл.Свободы.

Время: начало в 13.00.

Стоимость: бесплатно.

Вечер на бесплатных киносеансах в Верхнем городе

Проект Open air CINEMA (киносеансы на открытом воздухе) стартует 9 июня. Еженедельно по вечерам в дворике отеля "Монастырский" минчанам и гостям будут демонстрироваться кинокартины различных жанров. Вход свободный, начало в 21.30.

В эту субботу в рамках праздника "День многонациональной России" будет показана советская лирическая комедия режиссера Георгия Данелия "Я шагаю по Москве". Фильм повествует о незабываемых приключениях монтажника Володи из Сибири, остановившегося проездом в Москве, и его новых приятелях.

Организатором мероприятия выступает УП "Киновидеопрокат" при поддержке Мингорисполкома.

Место: пл.Свободы.

Время: начало в 21.30.

Стоимость: бесплатно.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 июня

Утро на чайном фестивале в "Дримлэнде"

Чайный фестиваль "9525" пройдет 9-10 июня в столичном парке "Дримлэнд".

В названии фестиваля зашифрована формула заваривания черного чая: 95 градусов, 2 грамма, 5 минут. Раскроют на мероприятии и другие секреты, связанные с ароматным напитком. Гости смогут принять участие в чайных церемониях и мастер-классах по приготовлению чая, познакомиться с традициями чаепития в разных странах: Китае, Индии, Шри-Ланке, Японии, Турции. Не обойдут вниманием и белорусские традиции и расскажут о правилах составления травяных напитков. Можно будет узнать про тайский чай, особенности свежих и выдержанных напитков, правила варки пуэра и многое другое.

Главным событием фестиваля станет IV Национальный чайный чемпионат Tea Masters Cup 2018. Свое мастерство в заваривании чая продемонстрируют профессионалы и любители. В этом году соревнования будут проходить в двух номинациях: "Мастерство чайной композиции" и "Мастерство чайной миксологии". Победителя ждет награда: бесплатное участие в международном чайном чемпионате в одной из стран, производящей напиток.

В программе также ярмарка ремесленников, музыка и танцы, игры и развлечения, розыгрыши призов, фотозоны. Будет работать детская площадка и фудкорт.

На лекциях по психологии и бизнесу расскажут, как правильно мечтать, где черпать энергию для работы, как связаны успех и счастье. Любителям спорта предложат поупражняться в тайцзы, цигун, кунг-фу, илицюань чжуньсиньдао, сделать дыхательную и суставную гимнастику. Творческих личностей приглашают на мастер-классы по оригами, квиллингу, игре на барабанах, живописи в техниках усин и эбру. Ждут посетителей и выступления музыкантов, играющих на хангах, а также диджеев и танцевальных коллективов. Организатором фестиваля выступает "Чайная студия Алены Величко".

Место: ул. Орловская, 80.

Время: начало в 12.30.

Стоимость: на один день - Br7, на два дня - Br12.

День во Вселенной Язепа Дроздовича

В Национальном художественном музее проходит выставка "Вселенная Язепа Дроздовича".

Выставка показывает основные коллекции из белорусских музеев, а также посвящается одному из первых исследователей творчества Язепа Дроздовича - Арсению Лису (1934-2018), который в 1984 году написал книгу о художнике "Вечный странник".

В истории белорусской культуры личность Язепа Дроздовича (1888-1954) занимает особое место. В 1910-1930-е годы он находился в эпицентре культурных событий, был включен во все самые важные процессы, которые были определяющими для национального Возрождения. Все, что он делал, было пропитано ароматом космического, вселенского размаха.

Как известно, Язеп Дроздович был убежден, что наделен даром ясновидения. И с такой же легкостью, с которой он обращался в далекое прошлое своего края, он погружался и в космические просторы. Изо дня в день сидел в библиотеке, жадно поглощая всю астрономическую литературу, которую можно было добыть, и погружался в волшебные (сомнамбулистические) сны, отправляясь в "астральные путешествия". Он "странствовал" на далекие звезды и планеты - Луну, Марс, Сатурн, Венеру, видел прекрасной красоты пейзажи, рассматривал невероятные растения, животных, посещал неведомые страны, города и наблюдал жизнь местных жителей. Утром он скрупулезно записывал, документировал все увиденное в дневнике и в специальных тетрадях, сшивая их потом в альбомы. Некоторые из этих графических листов позже превращались в живописные полотна.

О своих ночных полетах в космос, астральных путешествиях он оставил десятки свидетельств - это живопись, графика, тексты. За Дроздовичем прочно закрепился титул "основоположника космической темы в белорусском искусстве".

С кем только не сравнивали Дроздовича: то с Леонардо да Винчи, то с Чюрленисом, то с Рерихом, но все эти сопоставления кажутся не очень убедительными. Пожалуй, надо признать, что ничего подобного до Дроздовича не было никогда и нигде.

Место: ул. Ленина, 20.

Время: 11.00-19.00.

Стоимость: Br6.

Вечер в кино

На этой неделе в белорусский прокат вышел фильм "Лето" о Викторе Цое. Режиссер картины - Кирилл Серебренников.

В основу сюжета картины "Лето" легли малоизвестные факты биографии лидера группы "Кино" Виктора Цоя. Сценарий написали Михаил Идов и Лили Идова. Действие фильма разворачивается летом 1981 года в Ленинграде, когда 18-летний Виктор Цой записывал свой первый альбом.

В фильме звучит музыка группы "Кино" и других российских рок-групп. Роль Виктора Цоя исполнил корейский актер Тео Ю. Также одна из главных ролей в картине у фронтмена группы "Звери" Ромы Зверя.

Место: кинотеатры Минска.

Стоимость: от Br5,5.

Американский фантастический фильм "Мир Юрского периода 2" выходит на большие экраны.

На острове Исла-Нублар, где не так давно располагался парк развлечений с динозаврами, правит бал дикая природа. Но без людей все далеко не так спокойно, как могло бы показаться. Основатели парка приняли решение построить его, несмотря на активный вулкан, расположенный в сердце острова. Вулкан пробудился и рискует потопить остров в лаве. Управляющая парка Клэр Дэринг уговаривает дрессировщика Оуэна Грэди вернуться в бывший парк и спасти динозавров от неминуемой гибели.

В ролях: Брайс Даллас Ховард, Крис Пратт, Джефф Голдблюм, Тед Левайн, Джеймс Кромуэлл, Тоби Джонс, Рейф Сполл и др.

Место: кинотеатры Минска.

Стоимость: от Br6.

ЗАСТОЛИЧНАЯ АФИША

XVIII Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии "Молодечно"

ХVІІІ Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии "Маладзечна-2018" пройдет на главных концертных площадках города 8-9 июня.

Основные мероприятия фестиваля будут приурочены к Году малой родины. Так, 8 июня в выставочном зале Дворца культуры откроется выставка "Наша малая радзіма вачамі мастакоў свету", где будут демонстрироваться работы участников пленэра "Святасць зямлі беларускай". На следующий день Минский областной краеведческий музей представит экспозицию графики "Мейер Аксельрод. Возвращение домой". Программа фестиваля включает также второй и третий туры республиканского этапа Национального конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни.

Торжественное открытие песенно-музыкального форума состоится вечером 8 июня на сцене Летнего амфитеатра. Солисты Национального академического концертного оркестра под управлением народного артиста Беларуси Михаила Финберга подготовили для жителей и гостей Молодечно премьеру концерта "Мелодыя лесу", посвященного 80-летию со дня рождения народного артиста СССР и Беларуси И.М.Лученка. Во время концерта пройдет церемония награждения лауреатов Национального конкурса молодых исполнителей эстрадной песни. Завершит первый фестивальный день праздничный фейерверк.

Мероприятия "Маладзечна-2018" продолжатся 9 июня. Белорусских поэтов, деятелей культуры и искусства соберет музыкально-поэтическая гостиная "Малая радзіма - пачатак мой і выток". В малом зале Дворца культуры пройдет встреча с заслуженной артисткой Беларуси Тамарой Раевской. Завершит музыкальный форум концерт в Летнем амфитеатре с участием артистов белорусской эстрады.

Праздник рыбака "По морям, по волнам" в Драпово

Праздник рыбака на озере в агрогородке Драпово соберет 10 июня рыболовов-любителей и профессионалов района. Начало в 14.00.

Все желающие смогут принять участие в конкурсе рыбаков по номинациям: "Лучший улов", "Самая большая рыба", "Лучшая наживка", "Лучшие рыболовные снасти", "Лучшее кулинарное изделие из рыбы".

В программе: конкурс рыбаков, конкурс костюмов из подручных материалов "Модное лето - 2018", "Народное караоке" на морскую тему, концерт коллективов любительского творчества ГУК "Слонимский районный центр культуры, народного творчества и ремесел", дегустация ухи, фотовыставка "Рыбалка - дело клевое!", выставка-презентация рыболовных снастей, выставка-продажа изделий народного творчества и декоративно-прикладного искусства, аттракционы, фуд-зона, работа торговых точек.

Праздник "Ремесло как образ жизни" в Деречине

Поклонникам традиционных народных ремесел 9 июня стоит посетить масштабный праздник в аг. Деречин - "Ремесло как образ жизни". Начало в 12.00.

Уникальный проект, который превратит центр агрогородка в большую выставку рукотворных красот, выполненных из лозы, дерева, глины, металла, бумаги и пр. Каждый желающий сможет поработать за гончарным кругом или ткацким станком, вышить красивую салфетку или смастерить соломенный сувенир.

Гостей мероприятия "Ремесло как образ жизни" ждут увлекательные тематические мастер-классы, юмористические театрализованные представления и разноплановая концертная программа с участием коллективов любительского творчества. "Ремесло как образ жизни" - это праздник для обладателей хорошего вкуса, истинных ценителей искусства и преданных поклонников национальных традиций.

Праздник "Играй, гармонь!" в аг.Трокели

Праздник "Играй, гармонь!" пройдет 10 июня в агрогородке Трокели (Вороновский район). Начало в 14.00.

На уникальный музыкальный поединок приедут самобытные гармонисты Вороновщины. В программе: шествие по главной улице агрогородка, состязание гармонистов, игровые программы, выступление любительских коллективов Вороновского района и другое.

На протяжении праздника будут работать творческие площадки, аттракционы, беспроигрышная лотерея и многое другое.-0-