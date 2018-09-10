Какие сюрпризы готовит H.O.G. Rally Minsk 15 сентября?

Александр:
- Мы не изменяем традиционной схеме проведения фестиваля, он как обычно будет состоять из двух блоков: торжественный парад в сопровождении ГАИ города проследует от Кургана Славы до территории у Дворца Спорта, которая стала уже привычной площадкой для городского праздника. Здесь каждый сможет найти что-то по душе: огромное количество зон активности для взрослых и детей, концерт и, конечно, красочный салют. Поделюсь секретом, в этом году на главной сцене выступят именитые немецкие рокеры - группа Bonfire, а любители экстремальных видов спорта смогут увидеть Шар Смелости, в котором на бешеной скорости будут вращаться мотоциклисты. Проспект Победителей на время превратится в сцену, на которой будут вальсировать суперкары.
- Мы слышали, что в этом году наш город посетит рекордное количество иностранных гостей.
Яна:
- Все верно! Благодаря специальному указу президента, предоставляющему возможность безвизового визита в страну для иностранцев, популярность нашего мероприятия растет среди зарубежных гостей. Мы ожидаем представителей 17 стран, среди которых не только европейские, но и такие экзотические, как Саудовская Аравия, Куба и Палестина.
- Скажите в чем секрет успеха H.O.G. Rally Minsk?
Александр:
- Мы вкладываем в каждое мероприятие душу, и нам хочется, чтобы каждый посетитель нашего праздника уезжал счастливым. Благодаря слаженной работе команды организаторов ООО "Мото Ивент" и мотоклуба Iron Birds Chapter при поддержке городских и республиканских властей мы делаем наш фестиваль одинаково привлекательным как для мотоциклистов, так и для горожан.
- Сколько ожидается посетителей на площадке Дворца Спорта?
Яна:
- Конечно, во многом мы очень сильно зависим от погоды, но убеждены, что на праздник придет не менее 120 000 горожан.
- Расскажите о городском параде
Александр:
- Как я говорил ранее, городской парад - это довольно важная часть праздника, совмещенная в тоже время с высоким риском. Ведь одновременно по дороге будут двигаться более 7 000 мотоциклистов. Нам очень сильно помогает УГАИ ГУВД Мингорисполкома города, которое обеспечивает сопровождение колонны и порядок в ходе ее движения. Помимо этого мы ведем просветительскую работу среди мотоциклистов, и перед началом парада всем будут разъяснены правила поведения в колонне.
- Большое спасибо! Александр и Яна! До встречи 15-го сентября!
Сергей КАМЕНЕВ
Фото предоставлено организаторами мероприятия
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