Калинин вручил подарки Городищенскому дому-интернату

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Анатолий Калинин принял участие в республиканской акции "Наши дети". Он посетил Городищенский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития и вручил его воспитанникам новогодние подарки, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор учреждения Михаил Борисевич.
Заместитель премьер-министра посещает это учреждение уже не первый год. Анатолий Калинин поздравил ребят и весь коллектив с предстоящими праздниками, поблагодарил за работу. В качестве подарков для воспитанников дома-интерната были переданы бытовая техника, два телескопических переносных пандуса, компьютер, промышленный блендер, музыкальное оборудование, а также сладкие подарки.
Городищенский дом-интернат встретил гостей новогодней сказкой. Ребята подготовили красочные выступления, после чего вместе со всеми гостями водили хороводы, играли в игры.
В доме-интернате сегодня находятся 202 ребенка и молодых инвалида в возрасте от 4 до 35 лет. Воспитанники с особенностями психофизического развития нуждаются в постоянном постороннем уходе и помощи. В учреждении они проживают, проходят медицинскую и социально-педагогическую реабилитацию, а также обучаются по специальным программам. Затем в основном переходят во взрослый дом-интернат. Некоторые ребята успешно социализируются и поступают в учреждения профессионально-технического образования.-0-
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