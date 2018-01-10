Калинин вручил подарки учащимся Краснопольской гимназии

10 января, Краснополье /Сергей Кулягин – БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Калинин во время благотворительной акции "Наши дети!" поздравил с новогодними и рождественскими праздниками учащихся начальных классов и преподавателей Краснопольской районной гимназии, вручил подарки, передает корреспондент БЕЛТА.
Мероприятие для детворы было организовано совместно с Министерством по чрезвычайным ситуациям, сотрудники которого подготовили увлекательную программу по основам безопасной жизнедеятельности с участием сказочных персонажей.
"Акция "Наши дети" - подтверждение, что взрослые не безразличны к традициям. И мы сегодня здесь для того, чтобы подарить вам хорошее настроение и незабываемый праздник, - отметил Анатолий Калинин. - Нам приятно встречаться с красивыми, умными и талантливыми ребятами, за которыми будущее нашей страны. В ваших лицах мы читаем, что оно будет прекрасным, а жить в Беларуси будет комфортно и уютно всем".
Вице-премьер тепло поздравил ребят и вместе с министром по чрезвычайным ситуациям Владимиром Ващенко, председателем Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке Игорем Марзалюком, представителями руководства области и района передал школе спортинвентарь и техническое оборудование, а более 300 ребятишек получили сладкие подарки.
По словам Анатолия Калинина, еще одним подарком для школы в текущем году станет создание "умного класса" с применением IT-технологий китайской компании "Хуавей". "Это поможет оптимизировать и улучшить учебный процесс в гимназии, сделать его более интерактивным и креативным", - отметил он.
В Беларуси во время благотворительной акции "Наши дети" руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов посещают детские интернатные учреждения, опекунские и приемные семьи, детские больницы, оказывают помощь в решении существующих проблем, вручают подарки. Главная задача благотворительного марафона - дать почувствовать всем детям и прежде всего тем, кто нуждается в особом внимании общества, радость новогодних и рождественских праздников. Акция проходит под патронатом Президента Беларуси. Она стартовала 11 декабря и продлится по 10 января.-0-
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