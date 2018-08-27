"Камень счастья" откроют в Белоозерске

27 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Праздник "Мой город - моя судьба", посвященный 60-летию Белоозерска, состоится 30 сентября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в местном горисполкоме.

Главной интригой станет открытие арт-объекта "Камень счастья". Подробности этого события организаторы держат в секрете. Известно, что валун высотой около 1,5 м специально доставили в город энергетиков. Сейчас специалисты занимаются огранкой камня. На нем должны появиться ладони ребенка и взрослого человека, к которым на счастье смогут прикладываться и загадывать желания жители и гости Белоозерска. В мэрии сейчас определяются с местом установки новой достопримечательности.

Официальный старт празднованию даст парадное шествие колонн трудовых коллективов. Центром торжеств будет городская площадь. Здесь состоится церемония награждения новых обладателей звания "Почетный гражданин города", лучших тружеников Белоозерска по различным номинациям.

"Бренд Белоозерска - Березовская ГРЭС. Город изначально был заточен под энергетическую составляющую. Сейчас мы активно работаем с профильным министерством над тем, чтобы оживить и наполнить объемами Белоозерский энергомеханический завод, - отметил председатель Березовского райисполкома Леонид Мартынюк. - Также дальнейшая наша задача - это, безусловно, развитие малого и среднего предпринимательства, привлечение инвесторов с целью создания предприятий и рабочих мест".

День города решили совместить с традиционной для Березовского района сельскохозяйственной выставкой-ярмаркой. "Жители смогут не только попраздновать, но и приобрести нужную сельхозпродукцию, - отметили в горисполкоме. - Также будет организована выставка-продажа продукции, выпускаемой предприятиями района".

Насыщенной обещает быть культурно-развлекательная часть программы. Так, уроженец Белоозерска член Союза художников России Сергей Радюк, чьи произведения находятся в Государственной Третьяковской галерее, привезет в город своей юности выставку живописных работ. На концертных площадках будут выступать коллективы художественной самодеятельности. В городском парке пройдут спортивные мероприятия. Профсоюзы организуют мероприятия в рамках народно-патриотической акции "Мы - вместе!". У них эстафету примет духовой оркестр Брестской военной комендатуры. Завершит праздник выступление звезд белорусской эстрады, фейерверк и дискотека.-0-